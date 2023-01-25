Amir Aslan’ı istiyor

5 milyon Euro talep eden Konyaspor’a 3.5 milyon Euro artı oyuncu önerildi. Görüşmeler ‘bir sonraki satıştan pay’ maddesi üzerinden yapılıyor
Sezon başında Amir Hadziahmetovic'le ilgilenen Galatasaray'ın alternatif orta saha tercihi Fredrik Midtsjö olmuştu. Ara transfer döneminde Amir'i tekrar gündemine alan sarı-kırmızılı kulüp, teklifini 3.5 milyon Euro bonservis bedeli + takas yoluyla oyuncu olarak revize etti. 5 milyon Euro'nun altınadüşmeyen Konyaspor iseanlaşmaya takas yerine sonrakisatıştan pay maddesi ekletmekistiyor. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Amir Hadziahmetovic transferiyle bizzat ilgileniyor. Beşiktaş'ın da peşinde olduğu Boşnak orta sahaya Burnley 3.5 milyon Euro bonservis+ 1 milyon Euro PremierLig'e çıkma bonusu önerdi. 25 yaşındaki futbolcunun kendisine gelen tekliflerde önceliği Galatasaray'a verdiği öğrenildi. 6 gol-2 asistle bu sezon da istikrarını koruyan Amir, bir buçukyıl daha sözleşmesinin bulunduğuKonyaspor'dan ara transferdöneminde ayrılmak istiyor.