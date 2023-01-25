Amir Aslan’ı istiyor

Sezon başında Amir Hadziahmetovic'le ilgilenen Galatasaray'ın alternatif orta saha tercihi Fredrik Midtsjö olmuştu. Ara transfer döneminde Amir'i tekrar gündemine alan sarı-kırmızılı kulüp, teklifini 3.5 milyon Euro bonservis bedeli + takas yoluyla oyuncu olarak revize etti.İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Amir Hadziahmetovic transferiyle bizzat ilgileniyor. Beşiktaş'ın da peşinde olduğu Boşnak orta sahaya25 yaşındaki futbolcunun kendisine gelen tekliflerde önceliği Galatasaray'a verdiği öğrenildi. 6 gol-2 asistle bu sezon da istikrarını koruyan