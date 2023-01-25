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Giriş Tarihi: 25.1.2023

Amir Aslan’ı istiyor

MEHMET ÖZCAN
Amir Aslan’ı istiyor

5 milyon Euro talep eden Konyaspor’a 3.5 milyon Euro artı oyuncu önerildi. Görüşmeler ‘bir sonraki satıştan pay’ maddesi üzerinden yapılıyor

Sezon başında Amir Hadziahmetovic'le ilgilenen Galatasaray'ın alternatif orta saha tercihi Fredrik Midtsjö olmuştu. Ara transfer döneminde Amir'i tekrar gündemine alan sarı-kırmızılı kulüp, teklifini 3.5 milyon Euro bonservis bedeli + takas yoluyla oyuncu olarak revize etti. 5 milyon Euro'nun altına düşmeyen Konyaspor ise anlaşmaya takas yerine sonraki satıştan pay maddesi ekletmek istiyor. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Amir Hadziahmetovic transferiyle bizzat ilgileniyor. Beşiktaş'ın da peşinde olduğu Boşnak orta sahaya Burnley 3.5 milyon Euro bonservis + 1 milyon Euro Premier Lig'e çıkma bonusu önerdi. 25 yaşındaki futbolcunun kendisine gelen tekliflerde önceliği Galatasaray'a verdiği öğrenildi. 6 gol-2 asistle bu sezon da istikrarını koruyan Amir, bir buçuk yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Konyaspor'dan ara transfer döneminde ayrılmak istiyor.

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Amir Aslan’ı istiyor
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