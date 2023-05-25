Andrea Pirlo gitti İnzaghi gelecek

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te dün sürpriz bir ayrılık yaşandı. İstanbul ekibi, İtalyan teknik direktörü Andrea Pirlo ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Pirlo ve teknik ekibi ile önümüzdeki sene devam edemeyeceğimiz gerekçesiyle kendisine ve ekibine geleceklerini planlamaları için sezon sonuna kadar izin verdik" ifadeleri kullanıldı. Çıktığı 34 maçta 44 puan toplayarak 9. sırada yer alan Karagümrük'ün kalan 3 maça yardımcı antrenörKırmızı-siyahlıların, gelecek sezon için