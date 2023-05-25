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Giriş Tarihi: 25.5.2023

Andrea Pirlo gitti İnzaghi gelecek

Andrea Pirlo gitti İnzaghi gelecek
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te dün sürpriz bir ayrılık yaşandı. İstanbul ekibi, İtalyan teknik direktörü Andrea Pirlo ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Pirlo ve teknik ekibi ile önümüzdeki sene devam edemeyeceğimiz gerekçesiyle kendisine ve ekibine geleceklerini planlamaları için sezon sonuna kadar izin verdik" ifadeleri kullanıldı. Çıktığı 34 maçta 44 puan toplayarak 9. sırada yer alan Karagümrük'ün kalan 3 maça yardımcı antrenör Alparslan Erdem ile çıkacağı duyuruldu. Kırmızı-siyahlıların, gelecek sezon için Serie B takımı Reggina'yı çalıştıran ve Pirlo ile de futbolculuk döneminde takım arkadaşı olan Filippo İnzaghi ile anlaştığı iddia edildi.

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Andrea Pirlo gitti İnzaghi gelecek
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