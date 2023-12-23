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Giriş Tarihi: 23.12.2023

Angelino 10 maç daha şans istedi

Angelino 10 maç daha şans istedi

Aslan’ın Leipzig’den kiraladığı İspanyol oyuncu, Alman ekibinin kapısını çalıp 20 maçlık opsiyon hakkının 30 karşılaşmaya çıkarılmasını talep etti

Galatasaray ile 1 sezon için kiralık anlaşan ve 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun devreye girmesi için 20 müsabakayı tamamlaması gereken Angelino, 19 maçta şans buldu ve sonrasında kenara alındı. İspanyol oyuncu, Leipzig idarecileri ile görüşerek anlaşmanın revize edilmesini istedi. Tecrübeli sol bek, satın alma opsiyon maddesinin 30 maça çıkarılmasını talep etti.

BOEY'İN ZOR SINAVI
Geçen sezon başladığı çıkışı bu yıl da sürdüren Sacha Boey derbide yine Aslan'ın en önemli silahlarından olacak. F.Bahçe'nin en büyük kozları Ferdi ve Tadic'in karşısına çıkacak olan Fransız oyuncu, bir yandan da hücum katkısı sağlamaya çalışacak. Teknik heyet, bu bölgede Boey'in önündeki Ziyech'e uyarılarda bulunurken Ndombele-Torreira ikilisine de yardım çağrısı yapıldı.

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Angelino 10 maç daha şans istedi
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