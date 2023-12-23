Angelino 10 maç daha şans istedi

Aslan’ın Leipzig’den kiraladığı İspanyol oyuncu, Alman ekibinin kapısını çalıp 20 maçlık opsiyon hakkının 30 karşılaşmaya çıkarılmasını talep etti
Galatasaray ile 1 sezon için kiralık anlaşan ve 6 milyonEuro'luk satın alma opsiyonunundevreye girmesi için20 müsabakayı tamamlamasıgereken Angelino, 19 maçtaşans buldu ve sonrasında kenaraalındı. İspanyol oyuncu, Leipzig idarecileri ile görüşerek anlaşmanın revize edilmesini istedi. Tecrübeli sol bek, satın alma opsiyon maddesinin 30 maça çıkarılmasını talep etti.
BOEY'İN ZOR SINAVI Geçen sezon başladığı çıkışı bu yıl da sürdüren Sacha Boey derbide yine Aslan'ın en önemli silahlarından olacak. F.Bahçe'nin en büyük kozları Ferdi veTadic'in karşısına çıkacak olan Fransız oyuncu, bir yandan da hücum katkısı sağlamaya çalışacak. Teknik heyet, bu bölgede Boey'in önündeki Ziyech'e uyarılarda bulunurken Ndombele-Torreira ikilisine de yardım çağrısı yapıldı.