Angelino artık tribünde!

Karagümrük karşılaşmasında oynayamayan 26 yaşındaki futbolcu, opsiyonun devreye girmemesi için bundan sonra da kadroya giremeyecek. Ara dönemde ise yollar ayrılacak
G.Saray'ın Leipzig'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Angelino, dün Fatih Karagümrük karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. 19 mücadelede forma giyen 26 yaşındaki oyuncunun bir maç daha oynaması halinde, kiralık sözleşmesindeki6 milyon Euro'luk opsiyon devreye girecekti. İspanyol sol bekin performansından memnun olmayan sarı-kırmızılılar, Angelino'yu artık oynatmayacak. 11 Ocak'ta başlayacak ara transferdöneminde sol bek takviyesi yapacak G.Saray'da, Angelino ile yollar ayrılacak.
BARIŞ ALPER TAM GAZ Pendik ve Adana Demirspor karşılaşmalarında kanat oyuncusu olmasına rağmen sol bekte görev yapan Barış Alper Yılmaz, dün de bu bölgede ter döktü. Yeni transfer gelene kadar sol bekte oynayacak olan 23 yaşındaki futbolcu, mücadelenin tamamında sahada kalırken performansı büyük beğeni topladı. BarışAlper 78 defa topla buluşup, 34 pasyaptı. Ayrıca 2 top kaparken girdiği20 ikili mücadelenin 11'ini kazandı.
SANCHEZ KADIKÖY'E Kopenhag deplasmanında kendisini zorlayan Davinson Sanchez, Fenerbahçe derbisidüşünülerek dün kadroya dahil edilmedi. Karagümrük maçında savunmada Nelsson- Abdülkerim ikilisi görev yaptı. Kadıköy'deki zorlu mücadelede Kolombiyalı futbolcu, Nelsson'dan formasını geri alacak.
BAŞKAN EVİNDE İZLEDİ GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, pazartesi günü karın ağrısı ve halsizlik şikâyetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Gastroenterit tanısıyla tedavisi yapılan Özbek, daha sonra taburcu oldu. Dün de Rams Park'takilocası yerine Fatih Karagümrük karşılaşmasını evinde izledi.