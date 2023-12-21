Angelino artık tribünde!

G.Saray'ın Leipzig'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Angelino, dün Fatih Karagümrük karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. 19 mücadelede forma giyen 26 yaşındaki oyuncunun bir maç daha oynaması halinde,devreye girecekti. İspanyol sol bekin performansından memnun olmayan sarı-kırmızılılar, Angelino'yu artık oynatmayacak.G.Saray'da, Angelino ile yollar ayrılacak.endik ve Adana Demirspor karşılaşmalarında kanat oyuncusu olmasına rağmen sol bekte görev yapan Barış Alper Yılmaz, dün de bu bölgede ter döktü. Yeni transfer gelene kadar sol bekte oynayacak olan 23 yaşındaki futbolcu, mücadelenin tamamında sahada kalırken performansı büyük beğeni topladı.deplasmanında kendisini zorlayanKaragümrük maçında savunmada Nelsson- Abdülkerim ikilisi görev yaptı. Kadıköy'deki zorlu mücadelede Kolombiyalı futbolcu, Nelsson'dan formasını geri alacak.Başkanı Dursun Özbek, pazartesi günü karın ağrısı ve halsizlik şikâyetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Gastroenterit tanısıyla tedavisi yapılan Özbek, daha sonra taburcu oldu. Dün deFatih Karagümrük karşılaşmasını evinde izledi.