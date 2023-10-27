Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Angelino çıkmazı
Giriş Tarihi: 27.10.2023

Angelino çıkmazı

MEHMET ÖZCAN
Angelino çıkmazı

Bayern Münih karşısında süre verilen Kazımcan Karataş, ilk golde hata yaparken formsuz olduğu için kesik yiyen Angelino, Rize maçında yeniden formaya yaklaştı. Okan Buruk ise iki oyuncu arasında kararsız durumda

Şampiyonluk sonrası G.Saray, eksikleri için kolları sıvarken teknik direktör Okan Buruk, sol beki işaret etmişti. 50 yaşındaki çalıştırıcının isteği ile Angelino'ya yönelen yönetim 1.5 milyon Euro kiralama ve 6 milyon Euro satın alma opsiyonu ile işi bitirdi. İspanyol oyuncunun satın alma opsiyonu ise 20 maçta forma giymesi halinde devreye girecek. Bayern Münih karşısında 15. kez sahaya çıkan 26 yaşındaki oyuncu, kiralık sözleşmesindeki maddeye çok yaklaştı.

ŞİMDİLİK İKNA EDEMEDİ
Ancak Angelino şu ana kadar sergilediği performansla teknik heyet ve yönetimi ikna edemedi. Angelino bekleneni veremezken Bayern Münih maçında sol bekte forma şansı bulan Kazımcan Karataş da ilk golde hata yaptı ve fırsatı kaçırdı. Okan Buruk, sol bek konusunda istediği efora şimdilik yükselemezken Angelino'ya forma vermesi de gündemde. Ancak oyuncunun satın alma opsiyonuna iyice yaklaşılması nedeniyle de Okan Buruk kararsız kaldı.

5 MADDEDE ANGELINO
İspanya'da Deportivo altyapısından yetişen oyuncu, 16 yaşında Manchester City'nin genç takımına 4.5 milyon Euro'ya transfer oldu.
İspanya'nın U17 ve U21 takımlarında sahaya çıkan Angelino, A takım seviyesine ise çıkamadı.
En yüksek piyasa değerine 2021'de 35 milyon Euro ile Leipzig'de ulaştı, şu anda ise 11 milyon Euro'da.
Transfermarkt'a göre dünyanın en değerli 55. sol beki.
Galatasaray'ın oyuncunun bonservisini alması halinde 9 milyon Euro üzeri satışlarda Leipzig'in %20 pay hakkı olacak.

TİMUR'A 30 GÜN CEZA
PFDK, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'a sportmenliğe aykırı hareketi ve hakemler hakkındaki açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ile 143 bin TL ceza verdi. Sarı-kırmızılı kulübe ise G.Saray- Beşiktaş derbisinde müsabakada Yayın Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle 150 bin lira para cezası çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Hamas duyurdu: İsrail'in Gazze'ye kara saldırısını püskürttük
Son Dakika İsrail'den Gazze'ye ağır saldırı: Karanlığa gömüp bombaladılar! Soykırımcı zihniyet sınır tanımıyor
SON DAKİKA | BM Genel Kurulu Gazze için çatışmaların durdurulmasını talep eden tasarıyı kabul etti
İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf: "Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?"
Katil İsrail'den kara saldırısı mesajı: "Bu gece genişleteceğiz" diyerek duyurdular!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Florya'da şarkıcı Emirkan'a saldırı! O anlar kamerada
Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 100. yılı için tarihi çağrı: Yer gök bayrak olsun
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
‘Alışverişi doğduktan sonra yaparım’
ARKADAŞINA GÖNDER
Angelino çıkmazı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA