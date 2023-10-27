Angelino çıkmazı

Şampiyonluk sonrası G.Saray, eksikleri için kolları sıvarken teknik direktör Okan Buruk, sol beki işaret etmişti.İspanyol oyuncunun satın alma opsiyonu ise 20 maçta forma giymesi halinde devreye girecek. Bayern Münih karşısında 15. kez sahaya çıkan 26 yaşındaki oyuncu, kiralık sözleşmesindeki maddeye çok yaklaştı.Ancak Angelino şu ana kadar sergilediği performansla teknik heyet ve yönetimi ikna edemedi. Angelino bekleneni veremezken Bayern Münih maçında sol bekte forma şansı bulan Kazımcan Karataş da ilk golde hata yaptı ve fırsatı kaçırdı.Ancak oyuncunun satın alma opsiyonuna iyice yaklaşılması nedeniyle de Okan Buruk kararsız kaldı.İspanya'da Deportivo altyapısından yetişen oyuncu, 16 yaşında Manchester City'nin genç takımına 4.5 milyon Euro'ya transfer oldu.İspanya'nın U17 ve U21 takımlarında sahaya çıkan Angelino, A takım seviyesine ise çıkamadı.En yüksek piyasa değerine 2021'de 35 milyon Euro ile Leipzig'de ulaştı, şu anda ise 11 milyon Euro'da.Transfermarkt'a göre dünyanın en değerli 55. sol beki.Galatasaray'ın oyuncunun bonservisini alması halinde 9 milyon Euro üzeri satışlarda Leipzig'in %20 pay hakkı olacak.PFDK, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'a sportmenliğe aykırı hareketi ve hakemler hakkındaki açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ile 143 bin TL ceza verdi. Sarı-kırmızılı kulübe ise G.Saray- Beşiktaş derbisinde müsabakada Yayın Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle 150 bin lira para cezası çıktı.