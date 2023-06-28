Angelino’da son viraj

Sol bekte Kazımcan Karataş'ın yanına etkili bir isim daha eklemek için görüşmeler sürerken Angelino için de son viraja gelindi. Leipzig'in geçtiğimiz sezon Hoffenheim'a kiralık olarak gönderdiği oyuncu için Aslan son aşamaya geldi. 26 yaşındaki İspanyol futbolcu gelmek için valizini hazırlarken iki kulüp arasında artık bonuslar ve vade konusunda görüşmeler kaldı.