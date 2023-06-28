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Giriş Tarihi: 28.6.2023

Angelino’da son viraj

Angelino’da son viraj

Sarı-kırmızılı takım, 26 yaşındaki İspanyol sol bek ile her konuda anlaşma sağladı. Alman ekibi Leipzig ile bonuslar konusunda pürüzler kaldı

Sol bekte Kazımcan Karataş'ın yanına etkili bir isim daha eklemek için görüşmeler sürerken Angelino için de son viraja gelindi. Leipzig'in geçtiğimiz sezon Hoffenheim'a kiralık olarak gönderdiği oyuncu için Aslan son aşamaya geldi. 26 yaşındaki İspanyol futbolcu gelmek için valizini hazırlarken iki kulüp arasında artık bonuslar ve vade konusunda görüşmeler kaldı. Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 33 maça çıkan Angelino, yaptığı 10 asist ile adından söz ettirmişti...

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Angelino’da son viraj
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