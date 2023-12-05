Angelino’dan Leipzig’e ültimatom!

Kiralık sözleşmesinde 20 maça bağlı satın alma opsiyonu bulunan Angelino, 18 kez sahaya çıktı. İspanyol sol bekebonservis ödemek istemeyen yönetim, Leipzig ile zorunlu satın almadaki 20 maçlık opsiyonun kalkması için görüşüyor.Alman kulübü isteği kabul etmezken Angelino devreye girdi."G.Saray'da kalmak istiyorum. Bonservis bedelinde indirim yapın'' mesajını iletti. 26 yaşındaki oyuncu ayrıcayıllık ücretinde de indirim yapabileceğini G.Saray yönetimine iletti.OKAN Buruk'un "Bayern Münih, Kopenhag maçında kazanmak zorunda değildi" sözlerine Devler Ligi'ndeki son maç öncesi Kopenhag'dan yanıt geldi. Oyuncu Rasmus Falk,MANCHESTER United maçında riske giren ve iğneyle sahaya çıkan Wilfried Zaha, ağrıları nedeniyle Pendik deplasmanında dinlendirildi. Fildişi Sahilli yıldız, cuma günü Süper Lig'deki Adana Demirspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Sakatlanan Kaan Ayhan'ın tedavisine de Florya'da başlandı.