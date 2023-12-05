Angelino’dan Leipzig’e ültimatom!

İspanyol oyuncu, Alman ekibinden bonservisinde indirim talep etti
Kiralık sözleşmesinde 20 maça bağlı satın alma opsiyonu bulunan Angelino, 18 kez sahaya çıktı. İspanyol sol beke 6 milyonEuro bonservis ödemek istemeyen yönetim, Leipzig ile zorunlu satın almadaki 20 maçlık opsiyonun kalkması için görüşüyor.
'ÜCRETİMİ DE İNDİRİRİM'
Alman kulübü isteği kabul etmezken Angelino devreye girdi. İspanyol oyuncu,bu madde nedeniyle Süper Lig'de oynatılmadığıbilgisini Leipzig idarecileriile paylaşırken, "G.Saray'da kalmak istiyorum. Bonservis bedelinde indirim yapın'' mesajını iletti. 26 yaşındaki oyuncu ayrıca 2.3 milyon Euro'luk yıllık ücretinde de indirim yapabileceğini G.Saray yönetimine iletti.
'DEV' YANIT!
OKAN Buruk'un "Bayern Münih, Kopenhag maçında kazanmak zorunda değildi" sözlerine Devler Ligi'ndeki son maç öncesi Kopenhag'dan yanıt geldi. Oyuncu Rasmus Falk, "Bu sözleri saygısızlıkolarak görüyorum" dedi.
ZAHA İÇİN KIRMIZI ALARM
MANCHESTER United maçında riske giren ve iğneyle sahaya çıkan Wilfried Zaha, ağrıları nedeniyle Pendik deplasmanında dinlendirildi. Fildişi Sahilli yıldız, cuma günü Süper Lig'deki Adana Demirspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Sakatlanan Kaan Ayhan'ın tedavisine de Florya'da başlandı.