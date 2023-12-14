Angelino’ya forma yok

Şu ana kadar 19 maçta ter döken ve bulduğu şansları iyi değerlendiremeyen 26 yaşındaki oyuncu, kiralık sözleşmesindeki 6 milyon Euro’luk zorunlu madde nedeniyle bundan sonra oynayamayacak
Kopenhag'a 1-0 kaybeden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası sona ererken, zorlu deplasmanda kader maçına çıkan Angelino bir kez daha kendini gösteremedi. Büyük bir beklentiyletransfer edilenİspanyol sol bek, hem Avrupahem de ligde bulduğu şanslarıiyi değerlendiremedi. Sarıkırmızılıformayı 19 kez giyentecrübeli oyuncu, kiralık sözleşmesindeyazan zorunlumadde nedeniyle bundan sonrakadro dışı konumda olacak.
OCAK AYINDA TAKIMA YENİ TRANSFER GELECEK
Leipzig ile yapılan anlaşmaya göre bir maç daha oynarsa 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek olan 26 yaşındaki futbolcu, teknik heyet ve yönetimin gelecek planlamasında yer almıyor. Bu nedenle Alman kulübübu şartı kaldırmazsa, Angelino'yabir daha forma verilmeyecek. Ara transfer dönemine kadar Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan sol bekte dönüşümlü görev yapacak. Ocak ayında ise bu bölgeyeiyi bir takviye yapılacak.
1475 DAKİKADA 1 GOL, 1 ASİSTLİK KATKI VERDİ
SOL bek sorununa çözüm olarak transfer edilen Angelino performansıyla, Galatasaray'da hayal kırıklığı yarattı. Kopenhag'da yenen golde de kademe hatası yaparak son şansını da kulllanamayan İspanyol oyuncu, Süper Lig'de 8, Şampiyonlar Ligi'nde 6, Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 5 maçta görev yaptı. Toplamda 1475 dakika oynayan 26 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
YENİLER SINIFTA KALDI
Şampiyonlar Ligi vitrininde bu sezon başarı elde etmek amacıyla kadrosunu Davinson Sanchez, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete gibi 14 oyuncuyla güçlendiren Galatasaray, toplamda 29.5 milyon Euro bonservis ile kiralama bedelinin yanı sıra senelikleri 21 milyon Euro'yu bulan maaş yükünün altına girdi. Ancak Aslan, 1 sezonda 50.5 milyonEuro'luk (yaklaşık 1.5 milyar TL) malitablonun karşılığını son 16 turuylaalamadı. Sadece 5 gollük katkı veren yeniler, performanslarıyla sınıfı geçemedi.
771 MİLYON TL BUHAR OLUP UÇTU!
DEVLER Ligi son 16 turu biletini alamayan Galatasaray, önemli bir miktarda para ödülünü de kasasına koyma imkânının kaçırdı. 6 maçta5 puan toplayabilenAslan, gruplarda 12.2milyon Euro puan priminialamazken bir sonrakiturdan da 12.4 milyonEuro kazanamadıve toplamda 24.6milyon Euro'dan(771 milyon TL)oldu. Kaybın yanı sıra Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde elemelerle birlikte 12 maçlık bir maratonda 31.7 milyon Euro (güncel kurla yaklaşık 1 milyar TL) kazandı. Bayern Münih ve Kopenhag'ın ardından A Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tutan Aslan, 500 bin Euro bonus aldı. Eğerkupayı müzesine götürmeyibaşarabilirse,14.4 milyon Eurodaha kazanacak.