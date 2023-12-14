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Giriş Tarihi: 14.12.2023

Angelino’ya forma yok

MEHMET ÖZCAN
Angelino’ya forma yok

Şu ana kadar 19 maçta ter döken ve bulduğu şansları iyi değerlendiremeyen 26 yaşındaki oyuncu, kiralık sözleşmesindeki 6 milyon Euro’luk zorunlu madde nedeniyle bundan sonra oynayamayacak

Kopenhag'a 1-0 kaybeden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası sona ererken, zorlu deplasmanda kader maçına çıkan Angelino bir kez daha kendini gösteremedi. Büyük bir beklentiyle transfer edilen İspanyol sol bek, hem Avrupa hem de ligde bulduğu şansları iyi değerlendiremedi. Sarıkırmızılı formayı 19 kez giyen tecrübeli oyuncu, kiralık sözleşmesinde yazan zorunlu madde nedeniyle bundan sonra kadro dışı konumda olacak.

OCAK AYINDA TAKIMA YENİ TRANSFER GELECEK
Leipzig ile yapılan anlaşmaya göre bir maç daha oynarsa 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek olan 26 yaşındaki futbolcu, teknik heyet ve yönetimin gelecek planlamasında yer almıyor. Bu nedenle Alman kulübü bu şartı kaldırmazsa, Angelino'ya bir daha forma verilmeyecek. Ara transfer dönemine kadar Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan sol bekte dönüşümlü görev yapacak. Ocak ayında ise bu bölgeye iyi bir takviye yapılacak.

1475 DAKİKADA 1 GOL, 1 ASİSTLİK KATKI VERDİ
SOL bek sorununa çözüm olarak transfer edilen Angelino performansıyla, Galatasaray'da hayal kırıklığı yarattı. Kopenhag'da yenen golde de kademe hatası yaparak son şansını da kulllanamayan İspanyol oyuncu, Süper Lig'de 8, Şampiyonlar Ligi'nde 6, Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 5 maçta görev yaptı. Toplamda 1475 dakika oynayan 26 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

YENİLER SINIFTA KALDI
Şampiyonlar Ligi vitrininde bu sezon başarı elde etmek amacıyla kadrosunu Davinson Sanchez, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete gibi 14 oyuncuyla güçlendiren Galatasaray, toplamda 29.5 milyon Euro bonservis ile kiralama bedelinin yanı sıra senelikleri 21 milyon Euro'yu bulan maaş yükünün altına girdi. Ancak Aslan, 1 sezonda 50.5 milyon Euro'luk (yaklaşık 1.5 milyar TL) mali tablonun karşılığını son 16 turuyla alamadı. Sadece 5 gollük katkı veren yeniler, performanslarıyla sınıfı geçemedi.

771 MİLYON TL BUHAR OLUP UÇTU!
DEVLER Ligi son 16 turu biletini alamayan Galatasaray, önemli bir miktarda para ödülünü de kasasına koyma imkânının kaçırdı. 6 maçta 5 puan toplayabilen Aslan, gruplarda 12.2 milyon Euro puan primini alamazken bir sonraki turdan da 12.4 milyon Euro kazanamadı ve toplamda 24.6 milyon Euro'dan (771 milyon TL) oldu. Kaybın yanı sıra Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde elemelerle birlikte 12 maçlık bir maratonda 31.7 milyon Euro (güncel kurla yaklaşık 1 milyar TL) kazandı. Bayern Münih ve Kopenhag'ın ardından A Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tutan Aslan, 500 bin Euro bonus aldı. Eğer kupayı müzesine götürmeyi başarabilirse, 14.4 milyon Euro daha kazanacak.

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Angelino’ya forma yok
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