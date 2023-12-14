Angelino’ya forma yok

Kopenhag'a 1-0 kaybeden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası sona ererken, zorlu deplasmanda kader maçına çıkan Angelino bir kez daha kendini gösteremedi.Leipzig ile yapılan anlaşmaya göre bir maç daha oynarsa 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek olan 26 yaşındaki futbolcu, teknik heyet ve yönetimin gelecek planlamasında yer almıyor.Ara transfer dönemine kadar Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan sol bekte dönüşümlü görev yapacak.SOL bek sorununa çözüm olarak transfer edilen Angelino performansıyla, Galatasaray'da hayal kırıklığı yarattı. Kopenhag'da yenen golde de kademe hatası yaparak son şansını da kulllanamayan İspanyol oyuncu, Süper Lig'de 8, Şampiyonlar Ligi'nde 6, Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 5 maçta görev yaptı. Toplamda 1475 dakika oynayan 26 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.Şampiyonlar Ligi vitrininde bu sezon başarı elde etmek amacıyla kadrosunu Davinson Sanchez, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete gibi 14 oyuncuyla güçlendiren Galatasaray, toplamda 29.5 milyon Euro bonservis ile kiralama bedelinin yanı sıra senelikleri 21 milyon Euro'yu bulan maaş yükünün altına girdi.Sadece 5 gollük katkı veren yeniler, performanslarıyla sınıfı geçemedi.DEVLER Ligi son 16 turu biletini alamayan Galatasaray, önemli bir miktarda para ödülünü de kasasına koyma imkânının kaçırdı.Kaybın yanı sıra Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde elemelerle birlikte 12 maçlık bir maratonda 31.7 milyon Euro (güncel kurla yaklaşık 1 milyar TL) kazandı. Bayern Münih ve Kopenhag'ın ardından A Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tutan Aslan, 500 bin Euro bonus aldı.