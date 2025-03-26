Antalya’da şampiyonluk kampı var!

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elenip ardından da Kasımpaşa'ya takılan G.Saray, kara bulutları dağıtmak için Alanya deplasmanı öncesinde 3 günlük kampa girmişti. Sınırlı sayıda personelle Belek'in yolunu tutan sarı-kırmızılıları bu kamp kendine getirdi ve peş peşe gelen Alanyaspor-Antalyaspor galibiyetleriyle puan farkı 9'a çıktı. Ligde Beşiktaş, kupada Fenerbahçe'nin konuğu olacak Aslan, 5-6 Nisan haftasını 'bay' geçecek. Bu 9-10 günlük arada Belek'te aynı otelde kamp organize edildi.
Galatasaray, 12-13 Nisan'a denk gelecek Samsun deplasmanına Antalya'nın güzel havasında hazırlanacak.