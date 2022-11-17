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Giriş Tarihi: 17.11.2022

Ara transfer Yusuf Demir

MEHMET ÖZCAN
Ara transfer Yusuf Demir

Okan Buruk; önce artı 3 yerli kuralına, ardından sakatlık engeline takılan genç hücum oyuncusu ile lige verilen arada özel olarak ilgilenecek ve 11’e hazır duruma getirecek

Galatasaray tarafından transferin son günü 6 milyon Euro bonservis karşılığında Rapid Wien'den 4 yıllığına transfer edilen Yusuf Demir için işler yolunda gitmedi. Önce +3 yerli kuralına takılan Yusuf, sonrasında yaşadığı sakatlıkla forma rekabetinde geri düştü. Galatasaray'da çok oynama şansı bulamayan 19 yaşındaki yeteneği, birçok Avrupa kulübü kiralamak istiyor. Ancak sarı-kırmızılı kulüp, genç futbolcudan Demir'den ümidini henüz kesmedi.

AVUSTURYA'YI SEÇTİĞİ İÇİN YABANCI SAYILIYOR
Cimbom'un teknik patronu Okan Buruk, Dünya Kupası arasında Yusuf Demir'le özel olarak ilgilenecek ve 2003 doğumlu yıldız adayını ilk 11'de oynayacak seviyeye yükseltecek. İcardi ve Rashica gibi isimleri zamanla takımın bankosu haline getiren Buruk, Kazımcan ve Emre Taşdemir'i de kazandı. Teknik heyetin lige verilen aradaki mesaisi 19 yaşındaki yıldıza olacak. Yönetim cephesinde, genç hücum oyuncusuna yeni transfer gözüyle bakılıyor. Milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanan Yusuf, Süper Lig'de yerli statüsünde sayılmıyor.

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Ara transfer Yusuf Demir
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