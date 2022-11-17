Ara transfer Yusuf Demir

Galatasaray tarafından transferin son günü 6 milyon Euro bonservis karşılığında Rapid Wien'den 4 yıllığına transfer edilen Yusuf Demir için işler yolunda gitmedi. Önce +3 yerli kuralına takılan Yusuf, sonrasında yaşadığı sakatlıkla forma rekabetinde geri düştü.Ancak sarı-kırmızılı kulüp, genç futbolcudan Demir'den ümidini henüz kesmedi.Cimbom'un teknik patronu Okan Buruk, Dünya Kupası arasında Yusuf Demir'le özel olarak ilgilenecek ve 2003 doğumlu yıldız adayını ilk 11'de oynayacak seviyeye yükseltecek.Teknik heyetin lige verilen aradaki mesaisi 19 yaşındaki yıldıza olacak. Yönetim cephesinde, genç hücum oyuncusuna yeni transfer gözüyle bakılıyor. Milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanan Yusuf, Süper Lig'de yerli statüsünde sayılmıyor.