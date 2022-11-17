Ara transfer Yusuf Demir

Okan Buruk; önce artı 3 yerli kuralına, ardından sakatlık engeline takılan genç hücum oyuncusu ile lige verilen arada özel olarak ilgilenecek ve 11’e hazır duruma getirecek
Galatasaray tarafından transferin son günü 6 milyon Euro bonservis karşılığında Rapid Wien'den 4 yıllığına transfer edilen Yusuf Demir için işler yolunda gitmedi. Önce +3 yerli kuralına takılan Yusuf, sonrasında yaşadığı sakatlıkla forma rekabetinde geri düştü. Galatasaray'da çok oynamaşansı bulamayan 19 yaşındakiyeteneği, birçok Avrupa kulübükiralamak istiyor. Ancak sarı-kırmızılı kulüp, genç futbolcudan Demir'den ümidini henüz kesmedi.
AVUSTURYA'YI SEÇTİĞİ İÇİN YABANCI SAYILIYOR
Cimbom'un teknik patronu Okan Buruk, Dünya Kupası arasında Yusuf Demir'le özel olarak ilgilenecek ve 2003 doğumlu yıldız adayını ilk 11'de oynayacak seviyeye yükseltecek. İcardi ve Rashicagibi isimleri zamanla takımınbankosu haline getirenBuruk, Kazımcan ve EmreTaşdemir'i de kazandı. Teknik heyetin lige verilen aradaki mesaisi 19 yaşındaki yıldıza olacak. Yönetim cephesinde, genç hücum oyuncusuna yeni transfer gözüyle bakılıyor. Milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanan Yusuf, Süper Lig'de yerli statüsünde sayılmıyor.