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Giriş Tarihi: 22.9.2022 13:53

Arda Turan'dan büyük vefa!

Arda Turan’dan büyük vefa!

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Arda Turan, anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde futbolu bıraktığını açıklayan Arda Turan, kendisini keşfeden eski hocasını ziyaret etti. İşte tüm detaylar...

Galatasaray ve Milli Takım 'ın efsane ismi Arda Turan, evinde tedavi gören Trakyagücü Teknik Direktörü Kadir Güçlü'yü ziyaret ederek acil şifalar diledi.

Geçirdiği kalp krizi sonrası uzun süredir tedavi altında olan Kadir Güçlü'yü sevenleri yalnız bırakmıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde emekliliğini açıklayan Türk futbolunun efsane ismi Arda Turan, kendisini keşfeden hocasını evinde ziyaret etti. Turan Kadir Hoca'ya acil şifalar dilerken onu tekrar sahalarda göreceğine inandığını kaydetti.

ARDA'YI 8 YAŞINDA KEŞFETTİ

Arda Turan'ı keşfeden isim olan Kadir Güçlü, "Arda'yı 8 yaşında mahalledeki toprak sahada oynarken gördüm. İlk olarak Bayrampaşa Demirspor'da oynadı ama o zaman federe değildik. Altıntepsispor'a geçti. Sonrasını zaten biliyorsunuz" dedi.

GÜÇLÜ'NÜN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

İstanbul amatör Futbol camiasının sevilen isimlerinden olan Kadir Güçlü'nün tedavisi SBÜ Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

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Arda Turan'dan büyük vefa!
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