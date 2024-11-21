Arias uzatmıyor aslan’ı bekliyor!

G.Saray, ara transfer döneminde takıma yapacağı takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor. Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro'ya Benfica'ya satan Cimbom, bu parayı Jhon Arias'a ayırdı. Sezon başında Fluminense'yi ikna edemeyen sarı-kırmızılılar, ocak ayında Arias için bir girişimde daha bulunacak. 13 gol-8 asistle formunun zirvesinde olan Kolombiyalı sağ açık, Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor ve bu yüzden kulübünün sözleşme uzatma teklifini kabul etmiyor.
15 MİLYON EURO İSTEMİŞLERDİ
Oyuncuya 15 milyon Euro değer biçen Fluminense'den ara transfer döneminde indirime gitmesi bekleniyor. Brezilya ekibi ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Arias için takım arkadaşı Felipe Melo ve vatandaşı Davinson Sanchez olumlu referans verdi.
İki futbolcu da Arias'ın mutlaka transfer edilmesi gereken bir isim olduğunu dile getirdi.
DEPLASMAN MARATONU BAŞLIYOR
G.SARAY
29 gün içinde yapacağı 7 maçın 5'ini dış sahada oynayacak. Cumartesi günü Bodrum'a konuk olacak Cimbom, haftaya perşembe Hollanda'da AZ Alkmaar'la kozlarını paylaşacak. Ligde Eyüpspor'u ağırlayacak G.Saray, 8-12 Aralık'ta önce Sivas, sonra Malmö ile kaşılaşacak. Aralık'ın ortasında Trabzonspor ile RAMS Park'ta kapışacak Aslan, 22 Aralık'ta Kayseri deplasmanına çıkacak.