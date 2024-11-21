Arias uzatmıyor aslan’ı bekliyor!

G.Saray, ara transfer döneminde takıma yapacağı takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor. Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro'ya Benfica'ya satan Cimbom, bu parayı Jhon Arias'a ayırdı. Sezon başında Fluminense'yi ikna edemeyen sarı-kırmızılılar, ocak ayında Arias için bir girişimde daha bulunacak.Oyuncuya 15 milyon Euro değer biçen Fluminense'den ara transfer döneminde indirime gitmesi bekleniyor.İki futbolcu da Arias'ın mutlaka transfer edilmesi gereken bir isim olduğunu dile getirdi.29 gün içinde yapacağı 7 maçın 5'ini dış sahada oynayacak. Cumartesi günü Bodrum'a konuk olacak Cimbom, haftaya perşembe Hollanda'da AZ Alkmaar'la kozlarını paylaşacak. Ligde Eyüpspor'u ağırlayacak G.Saray, 8-12 Aralık'ta önce Sivas, sonra Malmö ile kaşılaşacak. Aralık'ın ortasında Trabzonspor ile RAMS Park'ta kapışacak Aslan, 22 Aralık'ta Kayseri deplasmanına çıkacak.