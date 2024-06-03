Arjantinli süper star, Mauro İcardi transfer iddialarına nokta koydu: ABD’ye veto Aslan’da devam!

Sezonu 32 gol-12 asistle tamamlayan Mauro İcardi, Galatasaray'ın şampiyonluğunda yine başrolü oynadı. Kutlamalara da damgasını vuran 31 yaşındaki forvet, kendisine gelen cazip tekliflere rağmen sarı-kırmızılı takımda kalmaya karar verdi. Geçen yaz Suudi Arabistan'dan 40 milyon Euro'luk teklif alan ancak Galatasaray'ı seçen Arjantinli süper star, bu kez ABD'den kendisiyle ilgilenen kulüplere olumsuz yanıt verdi.
ÇOCUKLARININ OKUL KAYITLARINI YENİLEDİ
Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen İcardi, ABD ihtimalini şimdilik rafa kaldırdı. Yıldız oyuncunun menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara, çocuklarının İstanbul'daki okul kayıtlarını yenileyerek tatile çıktı.
İstanbul'da çok mutlu olan İcardi çifti, ilk sezonlarında rezidansta yaşadıktan sonra Göktürk taraflarında villaya taşınmıştı. Sarı-kırmızılı takımda 10 milyon Euro kazanan Tangocu'nun 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
ZAHA'DAN 'BURUK' MESAJ
G.SARAY'IN Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha, kendisine sosyal medyadan mesaj yazan G.Saraylı taraftara ilginç bir yanıt verdi. "Kendine takım bul"
mesajına 31 yaşındaki hücum oyuncusu, "Yeni bir ligde ve ülkede geçirdiğim 4 aylık sakatlığın ardından forma girdiğim ve gol atmaya başladığım Ocak ayından itibaren garip şekilde yedek kaldığım gerçeğine bakalım mı?
Yeterince uzun yazdığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Zaha'nın sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek.