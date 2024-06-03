Arjantinli süper star, Mauro İcardi transfer iddialarına nokta koydu: ABD’ye veto Aslan’da devam!

Sezonu 32 gol-12 asistle tamamlayan Mauro İcardi, Galatasaray'ın şampiyonluğunda yine başrolü oynadı. Kutlamalara da damgasını vuran 31 yaşındaki forvet, kendisine gelen cazip tekliflere rağmen sarı-kırmızılı takımda kalmaya karar verdi.Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen İcardi, ABD ihtimalini şimdilik rafa kaldırdı.İstanbul'da çok mutlu olan İcardi çifti, ilk sezonlarında rezidansta yaşadıktan sonra Göktürk taraflarında villaya taşınmıştı.G.SARAY'IN Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha, kendisine sosyal medyadan mesaj yazan G.Saraylı taraftara ilginç bir yanıt verdi.mesajına 31 yaşındaki hücum oyuncusu, "Yeni bir ligde ve ülkede geçirdiğim 4 aylık sakatlığın ardından forma girdiğim veYeterince uzun yazdığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Zaha'nın sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek.