Aslan 3 puanı söktü aldı

BU sezon formasını Sanchez'e kaptıran Nelsson, Kolombiyalı stoperin sakatlığında geri dönerken dün de ağları bularak kendini gösterdi. Danimarkalı savunmacı, G.Saray forması ile ligde iç sahada ilk golünü de kaydetti.penaltı golü ile takımına galibiyeti getiren Dries Mertens, camiaya çağrı yapıp "Hakeme odaklanmayın" dedi. 36 yaşındaki oyuncu, taraftarın desteğinin kendisine de iyi geldiğine vurgu yaparken şöyle devam etti: "En iyi oyunumuzu oynamadık. Kendimize odaklanmamız gerekiyor, hakemlere değil. Ben buraya kupa kazanmak için geldim."Alper Yılmaz, sol bekteki etkili performansına dün de devam etti. Milli futbolcu, maçın ilk yarısında tam 5 top kazandı. Bu sayı, oyuncunun kariyerinin en yüksek sayısı oldu. 23 yaşındaki oyuncu, sol bek, forvet ve sağ bek oynadığı maçı toplam 6 top kapma istatistiği ile tamamladı.Kayseri'nin penaltısına engel olan kaptan Muslera, takımını da ayakta tuttu. Maç boyu performansı ile alkış alan Uruguaylı file bekçisi Süper Lig'de 7 Ağustos 2022'deki Antalyaspor maçının ardından (527 gün) ilk kez penaltı kurtardı.ilk yarısında G.Saray'ın Mertens ile bulduğu gol, faul nedeniyle iptal edildi. Gol vuruşu öncesinde Halil'in, Attamah'a yaptığı müdahalede hakem Atilla Karaoğlan faul kararı verdi. Sonrasında VAR'da da incelenen pozisyonda gol sayılmadı.Okan Buruk, transfer çalışmaları hakkında ise şu bilgileri verdi: "Önceliğimiz sol bek. Orta saha ve forvet arkası da karar verebileceğimiz yerlerden. Devre arası için bazı oyuncularımıza teklifler var. Futbolcu satarsak, farklı yerlere bir şeyler düşünebiliriz."