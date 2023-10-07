Aslan 5. viteste!

Sarı-kırmızılılar yükselen grafiği ile hem ligde hem de Avrupa'da yoluna doludizgin devam ediyor. Manchester deplasmanında tarihi zafere ulaşan G.Saray, resmi maçlarda son yenilgisinikarşısında aldı. Geride kalan 5 ayda 20 resmi mücadeleye çıkan Aslan, 17 galibiyet elde ederken, 3 kez de berabere kaldı.G.Saray, bugün Antalya deplasmanında kazanıp milli araya da yenilgisiz gitmenin hesaplarını yaparken G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde Antalyaspor'a hiç mağlup olmadı.adaleti ile yola devam ediyor. İstanbulspor ve Ankaragücü maçlarında stoper oynayan Kaan, Manchester United deplasmanında orta sahada görev yaptı. 28 yaşındaki milli oyuncu, Antalyaspor karşısında da ön liberoda oynayacak. Buruk'un jokerlerinden olan Kaan, sağ bekte de Boey'in alternatifi durumunda.3 puanı getiren Mauro İcardi, bugün de yeni bir rekorun peşine düşecek. Arjantinli oyuncu, Antalyaspor ağlarını havalandırması halinde(2007-08 sonrası) isim olacak. Zirvenin ilk sırasında ile 33 maçta 30 gol atan Mbaye Diagne var.G.SARAY bugün saat 19.00'da Antalyaspor'un konuğu oluyor. Okan Buruk, kadroda rotasyona gidecek. Son dönemde yedek kalan isimlerden Nelsson savunmaya geri dönüyor. İyileşen Kazımcan da sol beke geçecek. Tete yerine Barış Alper ilk 11'e girecek. M.United maçında el bileğinden sakatlanan Muslera iğneyle oynamaya hazır ancak son taktik çalışmaya katılmadı ve Günay Güvenç'in ilk kez kaleyi koruması bekleniyor. Sakatlığı süren Hakim Ziyech ise Antalya'ya götürülmedi.