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Giriş Tarihi: 7.10.2023

Aslan 5. viteste!

MEHMET ÖZCAN
Aslan 5. viteste!

G.Saray tam 5 aydır mağlubiyet yüzü görmedi, lig ve Avrupa’da zaferden zafere koştu

Sarı-kırmızılılar yükselen grafiği ile hem ligde hem de Avrupa'da yoluna doludizgin devam ediyor. Manchester deplasmanında tarihi zafere ulaşan G.Saray, resmi maçlarda son yenilgisini 30 Nisan 2023'te Beşiktaş karşısında aldı. Geride kalan 5 ayda 20 resmi mücadeleye çıkan Aslan, 17 galibiyet elde ederken, 3 kez de berabere kaldı.

ANTALYA'DA ÜZÜLMEDİ
G.Saray, bugün Antalya deplasmanında kazanıp milli araya da yenilgisiz gitmenin hesaplarını yaparken G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde Antalyaspor'a hiç mağlup olmadı. 49 yaşındaki çalıştırıcı, Akdeniz ekibine 10 kez rakip olurken 7 galibiyet-3 beraberlik elde etti.

BURUK'UN JOKERİ: KAAN AYHAN
adaleti ile yola devam ediyor. İstanbulspor ve Ankaragücü maçlarında stoper oynayan Kaan, Manchester United deplasmanında orta sahada görev yaptı. 28 yaşındaki milli oyuncu, Antalyaspor karşısında da ön liberoda oynayacak. Buruk'un jokerlerinden olan Kaan, sağ bekte de Boey'in alternatifi durumunda.

İCARDİ REKOR İÇİN SAHADA
İngiltere'de 3 puanı getiren Mauro İcardi, bugün de yeni bir rekorun peşine düşecek. Arjantinli oyuncu, Antalyaspor ağlarını havalandırması halinde Süper Lig'de 33 maçta 30 gole ulaşarak bunu en hızlı başaran (2007-08 sonrası) isim olacak. Zirvenin ilk sırasında ile 33 maçta 30 gol atan Mbaye Diagne var.

DEĞIŞIM VAR!
G.SARAY bugün saat 19.00'da Antalyaspor'un konuğu oluyor. Okan Buruk, kadroda rotasyona gidecek. Son dönemde yedek kalan isimlerden Nelsson savunmaya geri dönüyor. İyileşen Kazımcan da sol beke geçecek. Tete yerine Barış Alper ilk 11'e girecek. M.United maçında el bileğinden sakatlanan Muslera iğneyle oynamaya hazır ancak son taktik çalışmaya katılmadı ve Günay Güvenç'in ilk kez kaleyi koruması bekleniyor. Sakatlığı süren Hakim Ziyech ise Antalya'ya götürülmedi.

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Aslan 5. viteste!
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