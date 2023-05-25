Aslan 5’e katlayacak

Sarı-kırmızılı ekip, 2021 yazında toplam 8 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Victor Nelsson ve Sacha Boey’in satışından 40 milyon Euro kazanmayı planlıyor
Doludizgin şampiyonluğa koşan ve bu sezon 15 hafta kalesini gole kapatan Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda. Busavunma başarısındaDanimarkalı stoperVictor Nelssonve Fransız sağ bekSacha Boey önemlipay sahibi oldu. Uzun zamandır Avrupalı scoutlar tarafından takip edilen iki oyuncu için İngiltere'den teklifler gelmeye başladı.Londra'nın köklüekiplerinden Arsenal;Boey'u, Tottenhamda Nelsson'u istiyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 2021 yazında toplam 8 milyon Euro bonservis yatırımı yapılan Nelsson-Boey ikilisindenminimum40 milyonEuro'lukgelir hedefliyor.
PAZARLIK İÇİN KAPILAR KAPALI
Nelsson'un sözleşmesinde yazan serbest kalma maddesi 25 milyon Euro. 24 yaşındakiDanimarkalı stoper için pazarlıkdüşünülmüyor. En az 15 milyon Euro değer biçilen Boey ile Almanya'dan da ilgilenen kulüpler var. Fransız sağbek için eski takımı Rennes,satıştan yüzde 15 paya sahip.
ADA'DA KIRAN KIRANA! Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un transfer görüşmeleri için İngiltere'ye gittiğini SABAH Spor duyurmuştu. Rashica'nın bonservisinin alınması için NorwichCity kulübünün yetkilileriylegörüşen ve teklifini ileten Timur, ardından Sacha Boey için de Arsenal ile temas kurdu. Londra ekibinin kurmayları, 22 yaşındaki Fransız sağ bekin bonservisine verebilecekleri rakamı iletirken, Timur önerilen ücreti az buldu ve yükseltilmesini istedi. Gözler yeni teklife çevrildi.
MORUTAN'DA İNDİRİM YOK Olimpiu Morutan sezon başında İtalya 2. Ligi'ne kiralık gönderilmişti. Pisa, Serie A'ya yükselemediği için sözleşmede yazan 5.5 milyonEuro opsiyon devreye girmedi. 6 gol-8 asistlik performansıyla göz dolduran 24 yaşındaki orta sahadan memnun olan Pisa, 3 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Ancak Galatasaray olumsuz yanıt verdi. Sarı-kırmızılılar, Rumen yeteneği yeni sezonda Avrupa'da daha üst seviye bir lige kiralamak istiyor.
VİCTOR NELSSON
Galatasaray kariyerinde 78 maça çıkan savunmanın kilit ismi olan Victor Nelsson, 2 gol, 1 asist kaydetti. Sarı-kırmızılı formayla 6959 dakika mücadele eden Danimarkalı stoper, İstanbulspor maçında kaşı açıldığı için Sivasspor karşısına da bandajla çıkmıştı.