Aslan 5’e katlayacak

Doludizgin şampiyonluğa koşan ve bu sezon 15 hafta kalesini gole kapatan Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda.Uzun zamandır Avrupalı scoutlar tarafından takip edilen iki oyuncu için İngiltere'den teklifler gelmeye başladıSarı-kırmızılı kulüp, 2021 yazında toplam 8 milyon Euro bonservis yatırımı yapılanNelsson'un sözleşmesinde yazan serbest kalma maddesi 25 milyon Euro.En az 15 milyon Euro değer biçilen Boey ile Almanya'dan da ilgilenen kulüpler var.alatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un transfer görüşmeleri için İngiltere'ye gittiğini SABAH Spor duyurmuştu. Rashica'nın bonservisinin alınması içinve teklifini ileten Timur, ardından Sacha Boey için de Arsenal ile temas kurdu. Londra ekibinin kurmayları, 22 yaşındaki Fransız sağ bekin bonservisine verebilecekleri rakamı iletirken, Timur önerilen ücreti az buldu ve yükseltilmesini istedi. Gözler yeni teklife çevrildi.Morutan sezon başında İtalya 2. Ligi'ne kiralık gönderilmişti. Pisa, Serie A'ya yükselemediği için sözleşmede yazan6 gol-8 asistlik performansıyla göz dolduran 24 yaşındaki orta sahadan memnun olan Pisa, 3 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Ancak Galatasaray olumsuz yanıt verdi. Sarı-kırmızılılar, Rumen yeteneği yeni sezonda Avrupa'da daha üst seviye bir lige kiralamak istiyor.Galatasaray kariyerinde 78 maça çıkan savunmanın kilit ismi olan Victor Nelsson, 2 gol, 1 asist kaydetti. Sarı-kırmızılı formayla 6959 dakika mücadele eden Danimarkalı stoper, İstanbulspor maçında kaşı açıldığı için Sivasspor karşısına da bandajla çıkmıştı.