Aslan 8 puan fark için sahada

Süper Lig tarihinin 15 maçlık en iyi başlangıcına imza atan Galatasaray, 17. haftada puan farkını 8'e çıkarma fırsatı yakaladı. Takipçisi Fenerbahçe'nin, Eyüpspor ile berabere kalmasıyla havaya giren sarı-kırmızılılar, Kayserispor'a konuk olacak.
Aslan, 16.00'da oynanacak maçı kazanması halinde puan farkını 8'e çıkarıp, liderliğini sağlama alacak. Galatasaray'ın kamp kadrosunda sezonu kapatan İcardi,
cezalı Sallai,
izin alan Kerem Demirbay,
hasta olan Yusuf Demir
ve teknik sebeple dışarıda kalan Ziyech
bulunmuyor.
OSİMHEN 11'E DÖNÜYOR
TRABZONSPOR
maçında ikinci yarıda oyuna giren Victor Osimhen ile Jakobs, Kayseri'de ilk 11'de sahaya çıkacak. Bir hafta dinlendirilen Sanchez formasını geri alacak,
Kaan sağ beke geçecek. 4-2-3- 1 sisteminde Mertens 10 numara pozisyonunda olacak.