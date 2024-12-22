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Giriş Tarihi: 22.12.2024

Aslan 8 puan fark için sahada

Takipçisi F.Bahçe’nin berabere kalmasıyla havaya giren G.Saray, Kayseri’yi deplasmanda yenerek arayı daha da açmayı hedefliyor

MEHMET ÖZCAN
Aslan 8 puan fark için sahada
Süper Lig tarihinin 15 maçlık en iyi başlangıcına imza atan Galatasaray, 17. haftada puan farkını 8'e çıkarma fırsatı yakaladı. Takipçisi Fenerbahçe'nin, Eyüpspor ile berabere kalmasıyla havaya giren sarı-kırmızılılar, Kayserispor'a konuk olacak. Aslan, 16.00'da oynanacak maçı kazanması halinde puan farkını 8'e çıkarıp, liderliğini sağlama alacak. Galatasaray'ın kamp kadrosunda sezonu kapatan İcardi, cezalı Sallai, izin alan Kerem Demirbay, hasta olan Yusuf Demir ve teknik sebeple dışarıda kalan Ziyech bulunmuyor.

OSİMHEN 11'E DÖNÜYOR
TRABZONSPOR maçında ikinci yarıda oyuna giren Victor Osimhen ile Jakobs, Kayseri'de ilk 11'de sahaya çıkacak. Bir hafta dinlendirilen Sanchez formasını geri alacak, Kaan sağ beke geçecek. 4-2-3- 1 sisteminde Mertens 10 numara pozisyonunda olacak.

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Aslan 8 puan fark için sahada
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