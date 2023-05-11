Aslan %93 şampiyon!

Fenerbahçe'nin Giresun'dan beraberlikle döndüğü haftada Medipol Başakşehir'i evinde yenen Galatasaray, puan farkını 5'e yükseltirken mutlu son için geri sayım da başladı.İstatistikler de Aslan'ın mutlu sona yüzde 93 oranında yakın olduğunu gösteriyor.Üç puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan beri Galatasaray, 14 kez son 4 maç öncesi zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılı takım, bu 14 sezonun 13'ünü şampiyonlukla tamamladı.Tek fire 2000-01 sezonunda verildi ve 4 maç kala 3 puan önde olan teknik direktör Lucescu yönetimindeki sarı-kırmızılı takım,O yıl Kanarya ligi zirvede tamamlayıp mutlu sona ulaşan ekip oldu.Galatasaray 2007-08 ve 2018-19 sezonlarında ise 4 maça kala geriden gelerek Fenerbahçe ve Başakşehir'in önünde şampiyonluk ipini göğüsledi.