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Giriş Tarihi: 11.7.2023

Aslan Angelino!

MEHMET ÖZCAN
Aslan Angelino!

G.Saray’ı isteyen İspanyol sol bek, kulübü Leipzig’e baskı yapıyor

Sarı-kırmızılılar, sol beke takviye için aşama kaydettiği Angelino transferini de yüzde 90 bitirdi. 26 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlayan Aslan, kulübü Leipzig ile pazarlıklarını sürdürüyor. Alman kulübü 15 milyon Euro isteyerek başladığı görüşmelerde 10 milyon Euro'ya kadar indi. Sarı-kırmızılı yönetim, ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama teklifine ret yanıtı gelmesinin ardından 6 milyon Euro (171.7 milyon TL) artı bonuslarla ikinci teklifini iletti. Oyuncunun G.Saray'a tamam demesi ile birlikte Aslan, Leipzig'i de indirime zorluyor. Alman takımı ile 2 sezon daha kontratı bulunan oyuncu, sarı-kırmızılılarla anlaşması sonrasında başka tekliflere kapalı olduğunu kulübüne de iletti.

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Aslan Angelino!
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