Aslan Angelino!

Sarı-kırmızılılar, sol beke takviye için aşama kaydettiği Angelino transferini de yüzde 90 bitirdi. 26 yaşındaki futbolcuile anlaşma sağlayan Aslan,kulübü Leipzig ile pazarlıklarınısürdürüyor. Alman kulübü 15 milyon Euro isteyerek başladığı görüşmelerde 10 milyon Euro'ya kadar indi. Sarı-kırmızılı yönetim, ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama teklifine ret yanıtı gelmesinin ardından 6 milyon Euro(171.7 milyon TL) artı bonuslarlaikinci teklifini iletti. Oyuncunun G.Saray'a tamam demesi ile birlikte Aslan, Leipzig'i de indirime zorluyor. Alman takımı ile 2sezon daha kontratı bulunanoyuncu, sarı-kırmızılılarlaanlaşması sonrasında başka tekliflerekapalı olduğunu kulübünede iletti.