Aslan Angelino!

Sarı-kırmızılılar, sol beke takviye için aşama kaydettiği Angelino transferini de yüzde 90 bitirdi.. Alman kulübü 15 milyon Euro isteyerek başladığı görüşmelerde 10 milyon Euro'ya kadar indi. Sarı-kırmızılı yönetim, ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama teklifine ret yanıtı gelmesinin ardındanOyuncunun G.Saray'a tamam demesi ile birlikte Aslan, Leipzig'i de indirime zorluyor.