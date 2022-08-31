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Giriş Tarihi: 1.9.2022

Aslan bastırırken Fenerbahçe devreye girdi

MEHMET ÖZCAN
Aslan bastırırken Fenerbahçe devreye girdi

Cimbom, PSG’nin Arjantinli golcüsünü renklerine bağlamak için yoğun çaba harcarken L’Equipe, Kanarya’nın da İcardi için masaya oturduğunu yazdı

Sarı-kırmızılı takımın kadrosuna katmak için uzun süredir görüşmelerde bulunduğu ve transferini bitirmeye çok yaklaştığı Mauro İcardi konusunda dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Arjantinli golcü için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öğrenildi. Maxi Gomez ile her konuda anlaşma yapan ve bu oyuncuyu cepte tutan sarılacivertli kulübün, daha yüksek profilli golcü olan İcardi için harekete geçtiği ve hem PSG hem de futbolcuyla temas kurduğu belirtildi. Fransız L'Equipe gazetesi, 29 yaşındaki golcüye Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğunu yazarken, İcardi'nin de Türkiye'de oynamaya sıcak baktığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile birlikte İstanbul'a gelen ve sarı-kırmızılı yöneticilerle masaya oturan Arjantinli futbolcunun nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. PSG formasıyla 3 sezonda 92 maça çıkan İcardi, 38 gol 6 asist üretti.

PSG, 50 MİLYON EURO VERMİŞTİ
BARCELONA altyapısından yetiştikten sonra 300 bin Euro'ya İtalyan ekibi Sampdoria'ya transfer olan Mauro İcardi, 2013 yılında 13 milyon Euro'ya Inter'e geçti. 29 yaşındaki golcü, 2020'de ise İtalyan takımından 50 milyon Euro bonservis bedeliyle PSG'nin kadrosuna katılmıştı.

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Aslan bastırırken Fenerbahçe devreye girdi
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