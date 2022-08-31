Aslan bastırırken Fenerbahçe devreye girdi

Sarı-kırmızılı takımın kadrosuna katmak için uzun süredir görüşmelerde bulunduğu ve transferini bitirmeye çok yaklaştığı Mauro İcardi konusunda dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Arjantinli golcü için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öğrenildi. Maxi Gomez ile her konuda anlaşma yapan ve bu oyuncuyu cepte tutan sarılacivertli kulübün,ve hem PSG hem de futbolcuyla temas kurduğu belirtildi. Fransız L'Equipe gazetesi, 29 yaşındaki golcüye Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğunu yazarken, İcardi'nin de Türkiye'de oynamaya sıcak baktığını duyurdu.ve sarı-kırmızılı yöneticilerle masaya oturan Arjantinli futbolcunun nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. PSG formasıyla 3 sezonda 92 maça çıkan İcardi, 38 gol 6 asist üretti.altyapısından yetiştikten sonra 300 bin Euro'ya İtalyan ekibi Sampdoria'ya transfer olan Mauro İcardi, 2013 yılında 13 milyon Euro'ya Inter'e geçti. 29 yaşındaki golcü, 2020'de ise İtalyan takımından 50 milyon Euro bonservis bedeliyle PSG'nin kadrosuna katılmıştı.