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Giriş Tarihi: 21.2.2023

Aslan büyük düşünüyor

BERKAY TURAN
Aslan büyük düşünüyor

Zaniolo transferi ile geleceğe dev yatırım yapan yönetim, Zakharyan’ı da renklerine katıp kulübün kasasına en az 30 milyon Euro’luk sonraki satış geliri koymayı hedefliyor

Geçen sezonu 13. bitirip sonrasında sil baştan bir kadro kuran sarı-kırmızılılarda yönetimin durmaya niyeti yok. Devre arasında 15 milyon Euro maliyetle Zaniolo'yu kadrosuna katan yönetimin hem bu sezonun hem de gelecek dönemlerin kadrosunu yenileme adına çalışmaları da son sürat devam ediyor. Bu sezonun şampiyonluğunu kovalarken diğer tarafta ise Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilecek bir kadro hedefi ile yola çıkılmış durumda. Dinamo Moskova forması giyen Arsen Zakharyan ismi üzerinde yoğunlaşan yönetim, bu oyuncuyu aynı Zaniolo transferinde olduğu gibi yıllara yayılan bir ödeme planı ile bitirmenin peşinde. Yönetimin Zakharyan'ın gelecekte kulübe para kazandıracağına inancı ise tam. Bu nedenle olması halinde ara transferde, aksi durumda ise sezon sonunda Rus oyuncuyu kadroya mutlaka katmak istiyor. Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, hem Zaniolo hem de Zakharyan'ın kulübe en az 30 milyon Euro kazandıracağından emin.

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Suat UMURHAN
ZAKHARYAN forvet arkasında 10 numara bölgesinin yanı sıra her iki kanatta da görev alabilir. Ancak özellikle G.Saray'da Oliveira'nın üstlendiği rolü alabilecek, sağ veya sol iç bölgesinde de kalite arttıracak bir isim.
CEZA sahası çevresinde ani ve kalecileri ters ayakta yakalayabilecek şutları tehlike yaratıyor. Sağ ayağının içi ile yaptığı plase vuruşları rakiplerin korkulu rüyası.
PAS kalitesi yüksek, oyun vizyonu geniş bir isim. Sağ ayağını üst seviye kullanmasının dışında sol ayağını da pas trafiğini yönetirken etkili kullanabiliyor.
ZAKHARYAN'IN aklı sürekli rakip kalede. Hücum hattından uzak kaldığında bile yaptığı koşularla rakip savunmanın arkasına sarkabiliyor, tedirginlik yaratıyor.
PRES konsantrasyonunun maç içinde zaman zaman düşük kalması ve savunma pozisyonunu kaybetmesi, eksileri olarak hanesine yazılabilir.

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Aslan büyük düşünüyor
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