Aslan dünyayı yerinden oynattı

ünyanın dört bir yanında yaşayan Galatasaray'a gönül veren Türkler, şampiyonluk için sokaklara döküldü.Dünya basını da 23. şampiyonluğu hem Galatasaray hem de sarıkırmızılı takımın dünya yıldızları üzerinden manşetlere taşıdı.La Gazzetta dello Sport: Icardi'nin iki golüyle şampiyon Galatasaray oldu.Calcio Napoli: Napoli'den sonra eski Napolili Mertens de şampiyonluk yaşadı.SkySports: Çok İtalyan bir zafer. Eski Serie A'lı oyuncularla dolu kadrosuyla Galatasaray şampiyonluğa ulaştı.Tuttomercato: Icardi'nin namında Galatasaray şampiyon. Karar maçında iki gol birden attı.Il Mattino: Sadece Napoli şampiyon olmadı. Eski Napolili Mertens de şampiyonluk elde etti ve kendisi için bir ilki tattı.ViolaNews: İtalyanlar'ın Galatasaray'ı şampiyonluğu kutluyor. Fiorentina'dan giden Torreira da şampiyonluk yaşadı.La Roma24: Zaniolo Galatasaray'da Süper Lig'i kazandı. Roma'dan uzaklarda ilk kupası.Calciomercato: Icardi Türkiye'de başrolde. Yıldız forvet, hedeflerini yeniden başlatan olumlu bir sezon geçirdi.Corriere dello Sport: Torreiralı, Zaniololu, Icardili, Mertensli kadrosuyla Galatasaray şampiyon oldu.Tuttosport: Türkiye'nin şampiyonu Galatasaray oldu.Okan Buruk'un öğrencileri Fenerbahçe derbisi öncesi taç giydi.Eurosport Italia: Galatasaray'a şampiyonluğu Icardi getirdi. Mertens, Oliveira, Torreira gibi yıldızlar da sevinç yaşadı.Ole: "Şampiyon Galatasaray" başlığını kullanıp İcardi'yi ön plana çıkararak şampiyonluğu duyurdu. Arjantinli oyuncunun, Türkiye'ye giderek Galatasaray'da 23 maçta 21 gol attığına vurgu yapıldı.A Bola: Galatasaray 23. kez Türkiye şampiyonu. İstanbul devi 2019'dan beri ulaşamadığı kupayı yeniden kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. 2014'ten beri şampiyon olmayan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus için doğal olarak kötü haber.Daily Mail: Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğunu perçinledi. Taraftarlar sarıkırmızılı formalarıyla İstanbul'da büyük bir gösteri yaptılar.Mundo Deportivo: Arjantinli forvet Icardi'nin desteği, Galatasaray'ın dört yıl sonra Türk futbolunun tahtını yeniden kazanmasına olanak tanıyan zaferi rayına oturttu. Galatasaray 23. kez şampiyon oldu. Bu Türkiye rekoru.L'Equipe: Icardi'den son 3 haftada üçüncü duble. Bu bir Türkiye rekoru. Üç Fransız oyuncu Bafetimbi Gomis, Sacha Boey ve Leo Dubois şampiyonlukta pay sahibi olan isimler arasında yer aldı.Foot Mercato: Galatasaray resmen şampiyon. Galatasaray ülkesindeki en başarılı kulüp rekorunu onurlandırarak 23. Türkiye Ligi şampiyonluğunu kazandı.TEK HAKİMİDavul çaldı.Meşale yaktı.3'lü çektirdi.'Aşkın olayım' şarkısına Türkçe eşlik etti.'Fener ağlama' tezahüratı sonrası üçlü çektirdi.Florya'yı dolduran taraftara Okan Buruk tezahüratı yaptırdı.alatasaray'ın 23. şampiyonluğuna en çok sevinen isimlerden biri de oluşturulan kadroda büyük pay sahibi olanMaçın bitiş düdüğü ile Eryaman Stadı'nın çimlerindegelen başarıyı şöyle özetledi: "İyi insanları toplayınca her şey oluyor.Futbolcuları ikna etmemizin tek sebebi samimiyet ve sevgi.İyi insanları toplayınca her şey oluyor. Emek çok büyük, çaba çok büyük. Son 6 aydır söylüyorum; hakkımızsa şampiyon olalım. Hakkımızmış demek ki. İyi insanlar ve güzel gönüllerle kazanıldı."