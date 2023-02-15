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Giriş Tarihi: 15.2.2023

Aslan gibi hareket

ÇAĞDAŞ HALICI
Aslan gibi hareket

Afette evlerini kaybeden 20 aile, Beyoğlu’ndaki kulüp binasında misafir edilecek, 60 aile ise çevre illerdeki otellere yerleştirilecek

Deprem bölgesine tırlarla erzak ve giyim eşyası taşıyan, mobil tuvalet ile çadır gönderen Galatasaray şimdi de afette evini kaybedenlere kapılarını açtı. Sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Dursun Özbek 2004 senesine kadar kulüp merkezi olarak hizmet veren Beyoğlu Hasnun Galip'teki binayı, depremzedelerin konaklamasına açacaklarını duyurdu ve misafirlerin bugünden itibaren yerleşme işlemlerinin başlayacağını söyledi. Başkan Özbek, "Memleketimizin yaşadığı bu büyük felaketin neticesinde bölge insanının barınma problemi ortaya çıktı.



Bizim de okulumuzda okuyan talebelerimizin bölgede aileleri var. Onlar da buraya gelecekler. Onlar için acil bir şekilde barınma yeri yapmamız ihtiyacı doğunca sevgili Fatih Demircan'dan (G.Saray Sportif A.Ş yöneticisi) rica ettim. Hızlı bir şekilde ekipleri getirdi, boyasını, badanasını ve tesisatlarını yaptık. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız" şeklinde konuştu. Demircan ise "Bir katta sekiz odamız var. Aşağıda da üç odamız var. Bir de fuaye alanı yani sosyal yaşam alanı yapıyoruz. Bir üst katımızda da yaklaşık 20 aileyi konaklatabilecek alanımız olacak" dedi. Kulüp, 60 aileyi ise deprem bölgesine yakın illerdeki otellere yerleştirdi.

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