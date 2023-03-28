Aslan gibi rakam!

Bonservis taksitleri, futbol takımının birikmiş alacakları, Feghouli’ye ödenecek tazminat dahil ciddi bir borç yüküyle karşı karşıya olan sarı-kırmızılı kulübe 400 milyon TL lazım
Geçtiğimiz cumartesi günü yıllık olağan genel kurulun gerçekleştiği Galatasaray'da 31 Aralık 2022 itibarıyla net borç 4.6 milyar TL olarak açıklandı. Kongrede ibra problemi yaşamayanve tüm üyelerin desteğini alan DursunÖzbek başkanlığındaki yönetimin asıl sınavışimdi başlıyor. Çünkü kulübü nisan ayı içinde 400 milyon TL'yi bulan ödemeler bekliyor. Özbek ve kurmayları borçları kapatmak için harıl harıl kaynak arıyor. Yıldızlarla dolumevcut kadro için 43 milyonEuro'luk bonservisyükümlülüğüne girildi.Nisan ayına ertelenmiş bonservistaksitlerinin yanı sırafutbol takımının birikmiş alacaklarıkapatılacak.
EYLÜL AYINDA YENİ TESİS AÇILACAK
FIFA'ya açtığı davayı kazanan Feghouli'ye ödenecek 1.6 milyon Euro tazminatla birlikte kısa vadeli borç yükü 400 milyon TL'yi buluyor. Yönetim, futbol takımı ile birlikte faaliyetlerinebaşladığı projelerine de tam mesai harcıyor. Mecidiyeköy'deki Leo-Rezidences projesini tamamlayacak kulüp, ayrıca eylül ayına kadar Kemerburgaz'daki yeni tesisini açacak ve inşaat maliyetleri için de kaynak aramaya başladı.
İTALYA'DA TARİHE GEÇTİ Eski hocası Jose Mourinho ile yaşadığı problemler nedeniyle Roma'dan ayrılan Nicolo Zaniolo, İtalyan ligi Serie A'daki ilk golünü Sassuolo'ya atmıştı. 23 yaşındaki on numara, Roma formasıyla Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Porto'ya karşı 2 gol atarak bir maçta 2 kez fileleri havalandıran engenç İtalyan futbolcu unvanını almıştı. Zaniolo, G.Saray formasıyla ise bu sezon 2 resmi maça çıkarken 80 dakika süre şansı buldu ve 1 gol kaydetti.
ANALİZ
Bülent TİMURLENK
HAYALLER ZANIOLO GERÇEKLER JUVEN TUŞ!
İtalyan basınında Juventus'un, G.Saray'ın yıldızı Zaniolo'yu transfer etmek istediği yazılıyor... Ancak Çizme ekibinin, mevcut şartlarda 35 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyemeyeceği düşünülüyor Nicolo Zaniolo'nun La Gazzetta dello Sport'a verdiği ve "Burada5 yıl kalmam, elimden geleniyapıp önce milli takıma dönmek istiyorum" sözleri dün de aynı gazetede bu kez 'Juventus' iddialarıyla manşete taşındı. Çocukluğunda Juventus taraftarı olduğu bilinen Zaniolo için iki yıl önce 60 milyon Euro'ya kadar çıkan İtalyan devi, Roma'dan genç yıldızı transfer etmeyi başaramamıştı. Juventus'un yeniden yapılanma projesinde genç İtalyan oyunculara yer vermek istediği, bu yüzden Zaniolo için takiplerini sürdürdüğü La Gazzetta dello Sport'ta yer aldı.
UEFA'DAN CEZA ENDİŞESİ
LIGDE -15 puan cezası alan ancak üst mahkemeden cezanın iptali kararını bekleyen Juventus, bir taraftan da ülke içinde aldığı cezanın UEFA nezdinde de Avrupa kupalarına katılamama cezası ile birleşmesinden endişe duyuyor. Angel Di Maria ile yenikontrat yapmak isteyen ve taliplileri olanFransız Adrien Rabiot'yu da takımda tutamayacaklarınıdüşünen Juventus yönetimi,Sassuolo'dan Frattesi'yi de istiyor.
MİLLİ TAKIM KESİN GİBİ
G.Saray yönetimi, İtalya Milli Takımı ile Uluslar Ligi Final Four'unda yer alması beklenen Zaniolo'yu serbest kalma bedelinin altında bırakmaz
EKONOMIK olarak büyük sıkıntı yaşayan ve Şampiyonlar Ligi bileti alamaması halinde transferde hız kesmek zorunda kalacak Juventus'un mevcut şartlardasezon sonu Zaniolo'nun35 milyon Euro'luk serbestkalma bedelini ödeyemeyeceği düşünülüyor. Galatasaray yönetiminin de haziran ayında Avrupa Uluslar Ligi Final Four'unda İtalyan Milli Takımı'nda yer almasına kesin gözüyle bakılan Zaniolo için serbest kalma bedeli dışında herhangi bir rakam görüşmek üzere hiçbir kulüple masaya oturmayacağı gelen haberler arasında.