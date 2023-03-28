Aslan gibi rakam!

Geçtiğimiz cumartesi günü yıllık olağan genel kurulun gerçekleştiği Galatasaray'da 31 Aralık 2022 itibarıyla net borç 4.6 milyar TL olarak açıklandı.Çünkü kulübü nisan ayı içinde 400 milyon TL'yi bulan ödemeler bekliyor. Özbek ve kurmayları borçları kapatmak için harıl harıl kaynak arıyor.FIFA'ya açtığı davayı kazanan Feghouli'ye ödenecek 1.6 milyon Euro tazminatla birlikte kısa vadeli borç yükü 400 milyon TL'yi buluyor.Mecidiyeköy'deki Leo-Rezidences projesini tamamlayacak kulüp, ayrıca eylül ayına kadar Kemerburgaz'daki yeni tesisini açacak ve inşaat maliyetleri için de kaynak aramaya başladı.hocası Jose Mourinho ile yaşadığı problemler nedeniyle Roma'dan ayrılan Nicolo Zaniolo, İtalyan ligi Serie A'daki ilk golünü Sassuolo'ya atmıştı. 23 yaşındaki on numara, Roma formasıyla Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Porto'ya karşı 2 gol atarakZaniolo, G.Saray formasıyla ise bu sezon 2 resmi maça çıkarken 80 dakika süre şansı buldu ve 1 gol kaydetti.İtalyan basınında Juventus'un, G.Saray'ın yıldızı Zaniolo'yu transfer etmek istediği yazılıyor... Ancak Çizme ekibinin, mevcut şartlarda 35 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyemeyeceği düşünülüyoricolo Zaniolo'nun La Gazzetta dello Sport'a verdiği vesözleri dün de aynı gazetede bu kez 'Juventus' iddialarıyla manşete taşındı. Çocukluğunda Juventus taraftarı olduğu bilinen Zaniolo için iki yıl önce 60 milyon Euro'ya kadar çıkan İtalyan devi, Roma'dan genç yıldızı transfer etmeyi başaramamıştı. Juventus'un yeniden yapılanma projesinde genç İtalyan oyunculara yer vermek istediği, bu yüzden Zaniolo için takiplerini sürdürdüğü La Gazzetta dello Sport'ta yer aldı.LIGDE -15 puan cezası alan ancak üst mahkemeden cezanın iptali kararını bekleyen Juventus, bir taraftan da ülke içinde aldığı cezanın UEFA nezdinde de Avrupa kupalarına katılamama cezası ile birleşmesinden endişe duyuyor.G.Saray yönetimi, İtalya Milli Takımı ile Uluslar Ligi Final Four'unda yer alması beklenen Zaniolo'yu serbest kalma bedelinin altında bırakmazEKONOMIK olarak büyük sıkıntı yaşayan ve Şampiyonlar Ligi bileti alamaması halinde transferde hız kesmek zorunda kalacakdüşünülüyor. Galatasaray yönetiminin de haziran ayında Avrupa Uluslar Ligi Final Four'unda İtalyan Milli Takımı'nda yer almasına kesin gözüyle bakılan Zaniolo için serbest kalma bedeli dışında herhangi bir rakam görüşmek üzere hiçbir kulüple masaya oturmayacağı gelen haberler arasında.