Aslan ilacını buldu

22 günde 6 zorlu maça çıkan takımın Devler Ligi ve Süper Lig’deki durumundan teknik heyet memnun. Takıma dört gün izin verilirken bu süreçte İcardi ve Muslera iyileşecek, oyuncuların fizyolojik olarak da nefes alması sağlanacak
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 22 gün içinde birbirinden zorlu 6 maç oynayan Galatasaray, Bayern Münih'in ardından Hatayspor'a da yenildi. Teknik direktör Okan Buruk ve yardımcıları, sarı-kırmızılıtakımın her iki kulvarda da mevcutkonumundan memnun ve milli aranıntam zamanında geldiği konusunda hemfikir.
İşte teknik heyetin planlaması: 1- HAFTALARDIR ağrılarına rağmen iğneyle oynayan İcardi sonunda dinlendirilecek. Arjantinli yıldızfiziksel olarak tekrar yüzde yüzhazır seviyeye getirilecek. 2- İCARDİ gibi fedakârlık yapan kaptan Fernando Muslera da bu periyotta tamamen iyileşecek. 3- ARALIK ayının sonunda Fenerbahçe ile Süper Kupa oynayacak Galatasaray'da bu milli ara 'dinlenmefırsatı' olarak görülüyor. 4- DÖRT gün izin yapacak futbolcuların perşembe akşamına kadar hem fizyolojikhem de mental açıdan rahatlamasısağlanacak. 5- YÖNETİM, takımın birikmiş alacaklarını ödeyecek ve milli ara sonrasında oynanacak ManchesterUnited maçı öncesi ödeme sorunu kalmayacak.
'GERÇEK AŞKI ŞİMDİ GÖRDÜM'
MAURO İcardi'nin eşi Wanda Nara, hastalığını öğrendikleri an yaşadıklarını paylaştı. Bir dans yarışması programına katılan Nara, şu sözlerle yaşadığı süreci anlattı: "İcardi ile birlikteliğimizin 10. yılını kutlamadan hemen önce, bana hastalık teşhisi konuldu. Hastalığımı ilk öğrendiğinde çıldırdı, uyuyamadı. Bunun ardından sabahsaat 4'te uyandığımda Mauro'yudünyanınheryerindekitedavileriaramaküzeretelefonla bulduğumu hatırlıyorum. İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta dedikleri zamanı şimdi anladım. Bu yüzden hayat beni gerçek aşkı göreceğim durumlara getirdi."