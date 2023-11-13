Aslan ilacını buldu

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 22 gün içinde birbirinden zorlu 6 maç oynayan Galatasaray, Bayern Münih'in ardından Hatayspor'a da yenildi. Teknik direktör Okan Buruk ve yardımcıları,İşte teknik heyetin planlaması:ağrılarına rağmen iğneyle oynayan İcardi sonunda dinlendirilecek.gibi fedakârlık yapan kaptan Fernando Muslera da bu periyotta tamamen iyileşecek.ayının sonunda Fenerbahçe ile Süper Kupa oynayacak Galatasaray'da bu milli araolarak görülüyor.gün izin yapacak futbolcuların perşembe akşamına kadartakımın birikmiş alacaklarını ödeyecek ve milli ara sonrasında oynanacakmaçı öncesi ödeme sorunu kalmayacak.MAURO İcardi'nin eşi Wanda Nara, hastalığını öğrendikleri an yaşadıklarını paylaştı. Bir dans yarışması programına katılan Nara, şu sözlerle yaşadığı süreci anlattı: "İcardi ile birlikteliğimizin 10. yılını kutlamadan hemen önce, bana hastalık teşhisi konuldu. Hastalığımı ilk öğrendiğinde çıldırdı, uyuyamadı.İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta dedikleri zamanı şimdi anladım. Bu yüzden hayat beni gerçek aşkı göreceğim durumlara getirdi."