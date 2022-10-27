Aslan kenetlendi

Yarın Karagümrük karşılaşmasıyla yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapan sarı-kırmızılılarda tüm takım eşleriyle birlikte moral yemeğine çıkıp birbirlerine galibiyet sözü verdi
Alanyaspor maçından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray'da kaçan iki puanın Florya'da moralleri bozmasına izin verilmedi. Hakem Ali Palabıyık'a tepki gösteren teknik heyet ve futbolcular, Karagümrük karşılaşması ile çıkışa geçmek için birbirlerini motive etti. Bu hafta izin yapmayan sarıkırmızılıtakım, salı akşamı birliktevakit geçirdi. Daha önce Okan Buruk, futbolculara yemek vermişti. Ardından yeni transferler, takım arkadaşlarına aynı jestte bulunmuştu. Bu kez tüm takım, yanlarına eşlerinialıp birlikte moral yemeğine çıktı.
HEDEF SERİ YAPARAK DÜNYA KUPASI'NI RAHAT İZLEMEK
Ulus'taki organizasyona Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk da katıldı ve futbolcu eşleri ile samimi görüntüler verdi. Hakem kararları karşısında kenetlenen Galatasaray'da Karagümrük sınavı öncesi konsantrasyon üst seviyede. Sonrasında oynanacak Beşiktaş ve Başakşehirmaçlarını da kazanarak DünyaKupası arasına seri yaparak girmek isteyen oyuncular, birbirlerine galibiyet sözü verdi. Bu arada sarı-kırmızılı yönetim de üç puan beklediği oyuncularına prim verileceği mesajını gönderdi.
EMRE Mİ, BERKAN MI?
Kazımcan'ın sakatlığı sol bekte mecburi değişikliğe neden oldu. Teknik direktör Buruk; Emre Taşdemir ve Berkan Kutlu arasında kararsız
ALANYASPOR maçında iki puanın yanında 3 oyuncusunu kaybeden Galatasaray'da zorunlu değişiklikler olacak. Cezalı AbdülkerimBardakcı ve SachaBoey yerine EminBayram ile LeoDubois görev yapacak. Sol üst ön adale grubunda zorlanma tespit edilen KazımcanKarataş da Karagümrük maçında boy gösteremeyecek. Genç futbolcunun yokluğunda sol bekte kimin oynayacağı henüz kesinleşmedi.
KURAL ZORLUYOR
+3 yerli kuralından dolayı savunmanın solunda yerli oyuncu kullanan teknik direktör Okan Buruk, idmanlarda Emre Taşdemir ve Berkan Kutlu'yu deniyor. Buruk sol bekte Emre-Berkan arasındaki son kararını yarın verecek.
CİMBOM'UN GÖZÜ PFDK'DA
ALANYASPOR maçının ardından Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi. Timur ve Buruk için çıkacak karar merakla bekleniyor. Abdülkerim'in kaç maç ceza alacağı da bugün belli olacak.