Aslan kenetlendi

Alanyaspor maçından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray'da kaçan iki puanın Florya'da moralleri bozmasına izin verilmedi. Hakem Ali Palabıyık'a tepki gösteren teknik heyet ve futbolcular, Karagümrük karşılaşması ile çıkışa geçmek için birbirlerini motive etti.Daha önce Okan Buruk, futbolculara yemek vermişti. Ardından yeni transferler, takım arkadaşlarına aynı jestte bulunmuştu.Ulus'taki organizasyona Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk da katıldı ve futbolcu eşleri ile samimi görüntüler verdi. Hakem kararları karşısında kenetlenen Galatasaray'da Karagümrük sınavı öncesi konsantrasyon üst seviyede.isteyen oyuncular, birbirlerine galibiyet sözü verdi. Bu arada sarı-kırmızılı yönetim de üç puan beklediği oyuncularına prim verileceği mesajını gönderdi.Kazımcan'ın sakatlığı sol bekte mecburi değişikliğe neden oldu. Teknik direktör Buruk;vearasında kararsızALANYASPOR maçında iki puanın yanında 3 oyuncusunu kaybeden Galatasaray'da zorunlu değişiklikler olacak. Cezalıveyerineilegörev yapacak. Sol üst ön adale grubunda zorlanma tespit edilenda Karagümrük maçında boy gösteremeyecek. Genç futbolcunun yokluğunda sol bekte kimin oynayacağı henüz kesinleşmedi.+3 yerli kuralından dolayı savunmanın solunda yerli oyuncu kullanan teknik direktör Okan Buruk, idmanlarda Emre Taşdemir ve Berkan Kutlu'yu deniyor. Buruk sol bekte Emre-Berkan arasındaki son kararını yarın verecek.ALANYASPOR maçının ardından Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi. Timur ve Buruk için çıkacak karar merakla bekleniyor. Abdülkerim'in kaç maç ceza alacağı da bugün belli olacak.