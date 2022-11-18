Aslan payı!

Süper Lig'de 14 hafta geride kalırken yayın gelirlerinden kulüplerin kasasına giren para da belli oldu. 4 büyük kulüp toplamda 399.5 milyon TL gelir elde ederken ilk sırada 118 milyon 186 bin TL ile G.Saray bulunuyor.F.Bahçe katılım+şampiyonluk payı olarak 54.3 milyon TL alıp yanına da 23 milyon TL performans geliri ekledi. Beşiktaş ise 45 milyon TL katılım+şampiyonluk payı ile birlikte performansı için de 18.4 milyon TL elde etti ve 97.5 milyon TL gelir ile 3. sırada yer aldı.