Aslan payı!

Performans gelirlerinde G.Saray, F.Bahçe’nin gerisinde kalsa da şampiyonluk payı ile birlikte 118 milyon 186 bin TL kazandı
Süper Lig'de 14 hafta geride kalırken yayın gelirlerinden kulüplerin kasasına giren para da belli oldu. 4 büyük kulüp toplamda 399.5 milyon TL gelir elde ederken ilk sırada 118 milyon 186 bin TL ile G.Saray bulunuyor. Katılım bedeli olarak33 milyon 416 bin TLalan sarı-kırmızılılar,22 şampiyonluk içinde 62 milyon 920 binTL aldı. Performansbonusundan 21 milyon850 bin TL alanCimbom bu alanda zirveyeçıktı. F.Bahçe katılım+şampiyonluk payı olarak 54.3 milyon TL alıp yanına da 23 milyon TL performans geliri ekledi. Beşiktaş ise 45 milyon TL katılım+şampiyonluk payı ile birlikte performansı için de 18.4 milyon TL elde etti ve 97.5 milyon TL gelir ile 3. sırada yer aldı. Son şampiyonTrabzonspor'un,20 milyon TL'lik paylarınınyanı sıra 19milyon 550 bin TL'likperformans geliri iletoplamda kazancı 72milyon 986 bin TL oldu.