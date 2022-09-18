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Giriş Tarihi: 19.9.2022

Aslan rekora koşuyor

MEHMET ÖZCAN
Aslan rekora koşuyor

Kasımpaşa deplasmanında takım halinde 110.7 km kat eden Galatasaraylı futbolcular, son Konyaspor maçında 119.8 km koşarak sezonun rekorunu kırdı

Yeni başkanı, yeni teknik direktörü ve yıldızlarla takviye ettiği kadrosuyla şampiyonluk hedefini kovalayan Galatasaray, geçen sezonun izlerini silmeye çalışıyor. Geride kalan 7 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, geriye düştüğü 3 maçın 2'sini çevirip hanesine 6 puan yazdırırken, takımın pes etmeden son dakikalara kadar galibiyet için saldırması da teknik heyeti memnun ediyor. Bir başka dikkat çeken detay ise Galatasaraylı oyuncuların yüksek koşu mesafeleri oldu.

ZİRVEDE LUCAS TORREİRA VAR
Trabzonspor maçında 106.2 km, Gaziantep FK karşısında 108.1 km, Kasımpaşa deplasmanında ise takım halinde 110.7 km kat eden Galatasaray, son Konyaspor maçında 119.8 km koşarak bu sezonun rekorunu kırdı. Okan Buruk'la iyi bir kamp dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, 4 haftadır koşu mesafesini artırıyor. Mücadelesiyle taraftarın gönlünü kazanan yeni ön libero Lucas Torreira, 12.1 km ile takımın en çok koşan ismi durumunda. Onu, 11.1 km ile Sergio Oliveira takip etti

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Aslan rekora koşuyor
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