Aslan rekora koşuyor

Kasımpaşa deplasmanında takım halinde 110.7 km kat eden Galatasaraylı futbolcular, son Konyaspor maçında 119.8 km koşarak sezonun rekorunu kırdı
Yeni başkanı, yeni teknik direktörü ve yıldızlarla takviye ettiği kadrosuyla şampiyonluk hedefini kovalayan Galatasaray, geçen sezonun izlerini silmeye çalışıyor. Geride kalan 7 haftada5 galibiyet, 1 beraberlik ve1 yenilgi alan sarı-kırmızılılar,geriye düştüğü 3maçın 2'sini çeviriphanesine 6 puanyazdırırken, takımınpes etmeden sondakikalara kadargalibiyet için saldırması da teknikheyeti memnun ediyor. Bir başka dikkat çeken detay ise Galatasaraylı oyuncuların yüksek koşu mesafeleri oldu.
ZİRVEDE LUCAS TORREİRA VAR
Trabzonspor maçında 106.2 km, Gaziantep FK karşısında 108.1 km, Kasımpaşa deplasmanında ise takım halinde 110.7 km kat eden Galatasaray, son Konyaspor maçında 119.8 km koşarak bu sezonun rekorunu kırdı. Okan Buruk'la iyi birkamp dönemi geçiren sarı-kırmızılılar,4 haftadır koşu mesafesiniartırıyor. Mücadelesiyle taraftarın gönlünü kazanan yeni ön libero Lucas Torreira, 12.1 km ile takımın en çok koşan ismi durumunda. Onu, 11.1 km ile Sergio Oliveira takip etti