Aslan rekora koşuyor

Yeni başkanı, yeni teknik direktörü ve yıldızlarla takviye ettiği kadrosuyla şampiyonluk hedefini kovalayan Galatasaray, geçen sezonun izlerini silmeye çalışıyor.Bir başka dikkat çeken detay ise Galatasaraylı oyuncuların yüksek koşu mesafeleri oldu.Trabzonspor maçında 106.2 km, Gaziantep FK karşısında 108.1 km, Kasımpaşa deplasmanında ise takım halinde 110.7 km kat eden Galatasaray, son Konyaspor maçında 119.8 km koşarak bu sezonun rekorunu kırdı.Mücadelesiyle taraftarın gönlünü kazanan yeni ön libero Lucas Torreira, 12.1 km ile takımın en çok koşan ismi durumunda. Onu, 11.1 km ile Sergio Oliveira takip etti