Aslan rekora koşuyor

Yeni başkanı, yeni teknik direktörü ve yıldızlarla takviye ettiği kadrosuyla şampiyonluk hedefini kovalayan Galatasaray, geçen sezonun izlerini silmeye çalışıyor. Geride kalan 7 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Sarı-Kırmızılılar, geriye düştüğü 3 maçın 2'sini çevirip hanesine 6 puan yazdırırken, takımın pes etmeden son dakikalara kadar galibiyet için saldırması da teknik heyeti memnun ediyor. Bir başka dikkat çeken detay ise Galatasaraylı oyuncuların yüksek koşu mesafeleri oldu.