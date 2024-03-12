Aslan şampiyonları solladı

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk için çekişen Galatasaray, zirvede iki puan farkla önde yer alıyor.Bu sezon Süper Lig'de sadece Hatayspor'a yenilen Aslan, deplasmanda Kayserispor, Fenerbahçe ve Sivasspor ile berabere kaldı.Fatih Terim döneminde 2012'de 77, 2013'te 71, 2018'de 77 ve 2019'da 69 puanla mutlu sona ulaşan Galatasaray, 2015'te Hamza Hamzaoğlu yönetiminde 77 puanla 4. yıldızı takmıştı.Sezonun kalan bölümünde oynayacağı 9 maçta 27 puan daha toplama şansı olan Okan Buruk'un takımı Galatasaray,EZONA tutuk başlayan Victor Nelsson, Davinson Sanchez transferi gerçekleştikten sonra yedek kalmıştı. Sanchez, Abdülkerim ve Kaan Ayhan'ın arkasında 4. stoper konumuna düşen Danimarkalı stoper, devre arasında takımdan ayrılmayı düşünüyordu. Ancak Sanchez'in sakatlanmasıyla tekrar ilk 11'e giren başarılı savunmacı, yakaladığı şansı iyi kullandı ve formayı bir daha hiç çıkarmadı. Teknik direktör Okan Buruk, sakat stoperleri Sanchez ve Abdülkerim iyileştikten sonra da savunmada Nelsson'la devam etmeyi düşünüyor. Danimarkalı stoperin partneri Sanchez ya da Abdülkerim'den biri olacak.G.Saray'da sezon başında gözden düşen Nelsson, yaşanan sakatlıklar sonrası 25 Kasım 2023'te oynanan Alanyaspor maçıyla aldığı formayı bir daha bırakmadı. Danimarkalı stoper, bu sezon toplamda 37 karşılaşmada görev yapıp 2 gol attı.