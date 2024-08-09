Aslan sezonu açıyor

Süper Lig'de yeni sezon, G.Saray- Hatayspor karşılaşması ile bugün 21.00'de başlıyor. Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 yenilen Aslan, taraftarı önünde kazanıp bu yenilgiyi unutturmanın peşinde. Kırmızı kart cezalısı Nelsson dışında eksiği bulunmayan Galatasaray'da yeni transferlerden Brezilyalı 8 numara Gabriel Sara ilk 11'de olacak.sezonda ligdeki 19 takımın 13'ü yerli, 6'sı ise yabancı teknik adamla yola başlıyor. 19 hoca arasında bulunduğu takımın başında en uzun zamandır görev yapan isim, Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir. 24 Ekim 2021'den beri görevini sürdüren Taşdemir'in ardından ise 23 Haziran 2022'den beri G.Saray'da olan Okan Buruk geliyor.