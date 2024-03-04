Aslan tarihi değiştirdi

Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 58 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 15 gol gördü. Yaptığı maçların 15'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Bu performansta hiç şüphesiz Fernando Muslera'nın payı büyük. Uruguaylı eldiven dün akşam da 3 kritik kurtarışa imza atarak galibiyette büyük pay sahibi oldu.Galatasaraylı Kaan Ayhan, galibiyeti yorumlarken, "Bilmiyorum kaç milyon ama Beşiktaş'ı sadece Beşiktaş taraftarının desteklediğini düşünmüyorum. Profesyonel bir oyun sergiledik ve bu psikolojik baskıya rağmen haklı şekilde 3 puanı evimize götürüyoruz" dedi.SÜPER Lig'deki son mağlubiyetini Hatayspor'dan alan Galatasaray, daha sonra oynadığı maçlarda kaybetmedi. Aslan bu müsabakanın ardından oynadığı 16 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar son 8 karşılaşmada da galip geldi.Muslera, sahadan galibiyetle ayrıldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Tecrübeli eldiven, "Ben çaba sarf etmeyi seven bir insanım. Takım arkadaşlarımla çalışıp, kazanıp başarılı olduğumuzda mutlu oluyorum. Bu şüphesiz ki çok önemli bir maçtı. Önümüzde 10 maç kaldı. Her karşılaşma bizim için zor çünkü karşımızdaki rakipler ayrı bir enerjiyle oynuyorlar. Önümüzde tek hedef var, şampiyonluk" dediGalatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup ederken teknik direktör Okan Buruk, büyük maçların hocası olduğunu bir kez daha kanıtladıBuruk, Beşiktaş'a karşı 4 müsabakada 3 kez sevinirken sahadan 1 yenilgiyle ayrıldı.BEŞIKTAŞ deplasmanında 59 kez topla buluşan, 32 pas verip yüzde 75'lik pas isabeti sağlayan Barış Alper Yılmaz karşılaşma sonrası, "Lideriz, lider olarak devam etmek istiyoruz. Bu galibiyet taraftarlarımıza armağan olsun" ifadelerini kullandı.