Aslan tepeden bakıyor

Ligin yenilgisiz tek ekibi olan Cimbom, çarşamba günü kupada Başakşehir ile oynayacak



KRALLIĞA KOŞUYOR

Göztepe'yi penaltıdan avlayan Aslan'ın yıldızı Victor Osimhen, ligdeki gol sayısını 10'a çıkarırken toplamda 13'e yükseltti. Son 4 maçta ağları havalandıran Nijeryalı, Galatasaray'ın ligdeki en golcü oyuncusu konumunda. Gözünü krallığa diken futbolcunun önünde Piatek (12), ve Banza (11) bulunuyor.



DÖRT DÖRTLÜK YUNUS!

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, yeni yıla da fırtına gibi girdi. Göztepe karşısında oyunun sıkıştığı anlarda ağları bularak takımını rahatlatan 24 yaşındaki futbolcu, son 4 lig maçında 4 gol, 4 asiste imza atarak Aslan'ı sırtladı. Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor ve Göztepe karşısında skor katkısı yapan başarılı futbolcu, bu sezon toplamda 11 gol, 5 asistle oynadı.



TORREİRA'DAN F.BAHÇE MESAJI!

Sarı-kırmızılı ekibin orta sahadaki vazgeçilmezi Lucas Torreira, yeni seneye galibiyetle başladıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Aradan sonra kazanmamız çok önemliydi. İyi bir takıma karşı mücadele ettik. Biz de fırsatları kullanmaya çalıştık. İkinci olan Fenerbahçe ile puan farkını sürdürdüğümüz için mutluyuz. Gabriel Sara'ya hafta içi üçlüyü çalıştırmamız gerekiyor. Geldiğinden beri çok iyi işler yapıyor. Çok çalışkan bir oyuncu. Takım için hep birlikte böyle devam etmeliyiz" dedi.



BÜYÜK AVCISI ROMULO

Göztepe'nin geçen sezon devre arasında Brezilya 2. Lig ekibi Athletico Paranaense'den kadrosuna kattığı Romulo, performansıyla parmak ısırtıyor. Dün ağları sarsan Brezilyalı oyuncu, 15 lig maçında 8 gol, 4 asiste ulaştı. Bu sezon ligin büyüklerini boş geçmeyen 22 yaşındaki santrfor, F.Bahçe'ye 1 gol, Beşiktaş'a 2 asist, G.Saray'a ise 1 gol attı ve ülkesindeki 3 sezondaki gol sayısını (10) İzmir ekibinde geride bıraktı.