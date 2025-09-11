Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Aslan transfer defterini kapadı
Giriş Tarihi: 11.9.2025

Aslan transfer defterini kapadı

Önemli yıldızları kadrosuna katan Galatasaray yönetimi, son iki gün kala yeni bir hamle yapmayacak

Aslan transfer defterini kapadı
Galatasaray bu transfer döneminde az ama öz takviye yaptı. Kiralık oynayan Victor Osimhen'in 75 milyon Euro'ya bonservisini alan sarı-kırmızılılar, Sane ve İlkay Gündoğan için kulüplerine ödeme yapmadı, Uğurcan Çakır ve Singo'ya 60 milyon Euro'ya yakın yatırımda bulundu. Kadrosunu net isimlerle güçlendiren Cimbom, birçok isimle yollarını ayırdı ve yabancı kontenjanını boşalttı. Barış Alper Yılmaz'ı NEOM'a satmayan yönetim, mevcut oyuncu grubunu yeterli gördü. Sarıkırmızılılar, iki gün daha zamanı olmasına rağmen transferi kapadı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Aslan transfer defterini kapadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz