Aslan transfer defterini kapadı

Galatasaray bu transfer döneminde az ama öz takviye yaptı. Kiralık oynayan Victor Osimhen'in 75 milyon Euro'ya bonservisini alan sarı-kırmızılılar, Sane ve İlkay Gündoğan için kulüplerine ödeme yapmadı, Uğurcan Çakır ve Singo'ya 60 milyon Euro'ya yakın yatırımda bulundu. Kadrosunu net isimlerle güçlendirenBarış Alper Yılmaz'ı NEOM'a satmayan yönetim, mevcut oyuncu grubunu yeterli gördü. Sarıkırmızılılar, iki gün daha zamanı olmasına rağmen transferi kapadı.