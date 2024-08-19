Aslan turlarsa transfer var!

Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı transfer eden Galatasaray, kadrosuna üç takviye daha düşünüyor. Derrick Köhn'ü yeterli bulmayan sarı-kırmızılı kulüp, sol bek için yeni isim arıyor.Teknik direktörOkan Buruk da Florya'da tümkonsantrasyonunu Young Boysmaçlarına verdi, transferi düşünülenoyuncuları izlemeyi bıraktı.50 yaşındaki teknik adam, yardımcılarıylabirlikte İsviçre ekibiniA'dan Z'ye analiz ederken,bunları da takımıile paylaşıyor.Gabriel Sara, ligde 2 maçı geride bırakırken henüz gol ve asist katkısı veremedi. 100 dakika şans bulan futbolcu, Young Boys ile oynanacak ilk maçta eşinin doğum yapacak olması nedeniyle forma giyemeyebilir. Teknik heyet de orta sahaya Berkan ve Kerem Demirbay'ı hazırlıyor.ÜST solunum yolu enfeksiyonu geçiren ve bu nedenle Konyaspor maçında son anda kadrodan çıkarılan Derrick Köhn'ün durumu iyiye gitti. Alman sol bekin oynamasında engel olmadığı ve Young Boys ile çarşamba günü yapılacak maçın kadrosunda yer alacağı öğrenildi. Köhn'ün yokluğunda Konyaspor maçında Dubois sahadaydı.