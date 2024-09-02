Aslan, yeni sol bekine kavuştu

SARI-KIRMIZILILARIN anlaşmaya vardığı İsmail Jakobs dün gece İstanbul'a geldi. 25 yaşındaki Senegal asıllı Alman futbolcunun, Monaco'dan kiralama artı satın alma opsiyonlu 8 milyon Euro'ya transfer edildiği öğrenildi. Tecrübeli sol bekin bugün sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atması bekleniyor. Jakobs, G.Saray'ın UEFA'ya bildireceği listeye de eklenecek. Köln altyapısından yetişen oyuncu, transfer olduğu Monaco'da 105 maçta sahaya çıkıp 1 gol-8 asist ile oynadı. Bu sezon Fransız temsilcisinin ligdeki 2 maçında sahaya çıkarken 90'ar dakika sahada kaldı. Almanya U21 Milli Takımı forması ile 2021'de Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.