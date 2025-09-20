Aslan yenilgiye koştu!

Galatasaray, koşu mesafesinde de yerle bir oldu. 90 dakika boyunca Alman ekibi 120.2 km koşarken Aslan 110.5 km'de kaldı. Cimbom'un bu değeri, bu sezon oynayacağı diğer 7 rakibi içerisinde de en kötüsü olarak kayda geçti. Belçika temsilcisi Union SG; 144.5 km, Atletico Madrid; 124 km, Bodo/Glimt; 122 km, Frankfurt; 120 km, Ajax; 118.5 km koştu. Bir sonraki maçta evinde ağırlayacağı Liverpool, 118.5 km mesafe kat etti.



İŞTE MESAFELER

Union SG: 144.5 km

Atletico: 124 km

Bodo: 122 km

Frankfurt: 120 km

Ajax: 118.5 km

M.City: 116.4 km

Monaco: 116.1 km

G.Saray: 110.5