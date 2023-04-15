Aslan yıktı geçti

G.Saray'ın yıldızı Mauro İcardi, Süper Lig'de 3 haftalık suskunluğuna Kayseri karşısında son verdi. 45 dakikada hat-trick ve asist yaparak maça damgasını vuran Arjantinli, sarı-kırmızılılarda ligdeki gol sayısını 12'ye yükseltti.Tecrübeli santrfor, 2021 yılının Ocak ayında G.Birliği karşısında ilk yarıda hat-trick yapan Belhanda'nın ardından bunu başaran tek isim oldu. İcardi, gelecek sezonla ilgili sorulara iseyanıtını verdi.İtalyan oyuncu, iç sahada gollerine devam ediyor. Kasımpaşa ve Adana Demirspor sonrasında sıra Kayserispor'daydı. 65'te oyuna giren 23 yaşındaki futbolcu, 71'de muhteşem füzesi ile ağları buldu ve Nef Stadı'nda 3'te 3 yaptı.G.SARAY kariyerinde 110 maça çıkan ve 27 gol bulan Kerem Aktürkoğlu'nun gol atamadığı iki takımdan biri Kayserispor'du. İç Anadolu ekibine karşı 5 lig maçında sahaya çıkan ve ağları sarsamayan milli oyuncu, dünOkan Buruk adını efsaneler arasına yazdırdı. Süper Lig'de iç sahada son 10 maçını da kazanan G.Saray'da tek sezonda bu başarıya ulaşan 4. yerli hoca oldu. Coşkun Özarı'yı yakalayan Okan Buruk'un önünde 11 karşılaşmayla Fatih Terim ve 12 maçla Gündüz Kılıç bulunuyor.