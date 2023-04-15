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Giriş Tarihi: 15.4.2023

Aslan yıktı geçti

Aslan yıktı geçti

Perdeyi 18’de açan İcardi; 24’te Rashica’ya asist yaptı, 42’de penaltıdan ağları bulup 45+12’de hat-trick’e ulaştı. 59’da Kerem frikikten gözlerin pasını sildi. 71’de Zaniolo füzeyi gönderdi

İCARDİ'DEN TANGO ŞOV
G.Saray'ın yıldızı Mauro İcardi, Süper Lig'de 3 haftalık suskunluğuna Kayseri karşısında son verdi. 45 dakikada hat-trick ve asist yaparak maça damgasını vuran Arjantinli, sarı-kırmızılılarda ligdeki gol sayısını 12'ye yükseltti. 30 yaşındaki oyuncudan önce Galatasaray forması giyen forvetler Falcao, Diagne ve Mohamed gibi isimler, bir sezon boyunca ligde 12 gole ulaşamamıştı. Tecrübeli santrfor, 2021 yılının Ocak ayında G.Birliği karşısında ilk yarıda hat-trick yapan Belhanda'nın ardından bunu başaran tek isim oldu. İcardi, gelecek sezonla ilgili sorulara ise "Önce sezonu bitirelim" yanıtını verdi.




ZANIOLO EVİNDE KENDİNİ BULDU
İtalyan oyuncu, iç sahada gollerine devam ediyor. Kasımpaşa ve Adana Demirspor sonrasında sıra Kayserispor'daydı. 65'te oyuna giren 23 yaşındaki futbolcu, 71'de muhteşem füzesi ile ağları buldu ve Nef Stadı'nda 3'te 3 yaptı.

KEREM'İN YÜZÜ SONUNDA GÜLDÜ
G.SARAY kariyerinde 110 maça çıkan ve 27 gol bulan Kerem Aktürkoğlu'nun gol atamadığı iki takımdan biri Kayserispor'du. İç Anadolu ekibine karşı 5 lig maçında sahaya çıkan ve ağları sarsamayan milli oyuncu, dün 111. resmi maçında 28. golünü Kayseri filelerine gönderip şanssızlığını kırarken gol atamadığı tek Süper Lig ekibi Konyaspor kaldı.

OKAN BURUK EFSANELER ARASINDA
Okan Buruk adını efsaneler arasına yazdırdı. Süper Lig'de iç sahada son 10 maçını da kazanan G.Saray'da tek sezonda bu başarıya ulaşan 4. yerli hoca oldu. Coşkun Özarı'yı yakalayan Okan Buruk'un önünde 11 karşılaşmayla Fatih Terim ve 12 maçla Gündüz Kılıç bulunuyor.

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