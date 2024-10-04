Aslan yine Buruk!

İki takım arasındaki piyasa değeri bir hayli fazla. Ancak ilk 11'de sahaya çıkan oyuncuların değerleri kıyaslandığında fark daha da büyüdü. Rigas 700 bin Euro'luk ilk 11 ile sahaya çıkarken G.Saray ise 164 kat fazla olarak 115 milyon Euro'luk ilk 11'i ile oyuna başladı.bu sezon çıktığı 12 resmi maçın 11'inde kalesini kapatamadı. Süper Lig'deki 7 maçın 6'sında en az bir kez kalesinidüşüren Aslan, toplamda rakiplerinin 8 kez golü bulmasını önleyemedi. Süper Kupa, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi'ndeki 5 karşılaşmanın tamamında gol yiyen Galatasaray, bu süreçte rakiplerinin 12 golünü engelleyemedi ve bu sezon 20 gol gördü.Sarı-kırmızılıların maçtaki en etkili isimlerinden biri olan Yunus Akgün, attığı golle 15 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi. 2009-10 sezonunda Milan Baros'un ilk iki grup maçında da gol atmasının ardından bu kez Yunus Akgün bunu başardı. Yunus, PAOK sonrasında Rigas ağlarını da sarstı.PAOK ve Kasımpaşa maçlarında gol atan G.Saray'ın yıldızı Mauro İcardi, Rigas karşısındü asist yapsa da yokları oynadı. 90 dakika sahada kalan Tangocu, 26 kez topla buluşurken bunun da 5'ini kaybetti.Öte yandan İcardi, Avrupa kupalarında sarıkırmızılı formayı giydiği son 9 karşılaşmada 4 golünün yanı sıra 3 asist gerçekleştirdi.Avrupa'da dış sahadaki kötü serisine de dün de devam etti. Son 4 deplasman maçında da yenilen Aslan dün berabere kalarak galibiyet hasretini 5 maça yükseltti.-kırmızılılar, Letonya deplasmanında puan kaybı ile şok yaşarken 23 yıl sonra 2-0 öne geçse de kazanamadı.