Aslan Zaha’ya çalıştı!

Sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da geriye Wilfried Zaha'nın gösterdiği kötü performans kaldı.İsteksiz tavırlarıyla teknik heyete saçbaş yoldururken yatırımın karşılığını veremediği gibi 1 yıllık maliyetiyle de Cimbom'un 1 sezonunu harcadı. Zaha'ya bonservisi elinde olduğu içinveveren Cimbom'un kasasından toplamdaçıktı.Aslan, takıma katkıda bulunması için aldığı 31 yaşındaki yıldız oyuncuya tüm sezon boyunca Futbol Federasyonu'ndan kazandığı paranın neredeyse tamamını ödedi., gerisi ise Zaha'nın cebini doldurdu.