Aslan zoru sever

Süper Lig'de 14 maçlık galibiyet serisi Konya'da son bulan Galatasaray, beklemediği puan kaybını Karagümrük'e karşı yaptı.Galatasaray puan tablosunun ilk 6 sırasında yer alan takımlara hiç kaybetmedi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor, Başakşehir ve Trabzonspor ile oynadığı 7 maçta 5 galibiyet-2 beraberlik gören Okan Buruk'un aslanları, aldığı 17 puanla ezeli rakipleriyle zirvede farkı açtı.Fenerbahçe ilk 6'daki takımlarla oynadığı 8 maçta 11 puan, Beşiktaş ise 12 puan toplayabildi.Büyük maçların hepsinde gol atan Arjantinli yıldız, Karagümrük'e karşı kaçırdığı penaltıyı Vodafone Park'ta unutturmak istiyor.G.SARAY'DA geleceği en çok merak edilen isim olan Mauro İcardi için yönetim düğmeye bastı.Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un, operasyonun başında bulunduğu ve önümüzdeki günlerde Paris'e uçarak kiralık forma giyen golcü futbolcunun tapusunu almak istediği öğrenildi. Hedef ise, PSG ile bir yıl daha sözleşmesi olan futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden renklere bağlamak.Sezon başında Galatasaray'a 1+1 yıllık imza atan Dries Mertens'in sözleşmesindeki opsiyon derbide devreye girecek. 25 maça ilk 11 başlama şartı koşulan 35 yaşındaki oyuncu, bu sayıya Beşiktaş karşısında ulaşacak ve sarı-kırmızılı takımda bir sene daha devam etmesi kesinlik kazanacak. 7 gol-4 asistle Aslan'a hayat veren Belçikalı 10 numara, 2.9 milyon Euro garanti para kazanacak. Gomis'in sezon sonunda ayrılmasının ardından Mertens'in ikinci kaptanlığa getirilmesi düşünülüyor.G.Saray geriye yaslanıp kontra kovalayacaktırSoru: Galatasaray, Beşiktaş derbisinde nasıl oynamalı?derbide hangi taktiği kullanacağını tahmin etmek çok zor değil. Başakşehir ve Fenerbahçe deplasmanlarında geçiş oyunuyla 10 gol bulan Galatasaray, ligin genelinde kendisi gibi topa sahip olmayı çok seven Beşiktaş'a karşı bekleyen taraf olacak.İcardi'nin varlığı sadece son vuruşlarda değil özellikle orta saha derinine geldiğinde pas istasyonu olması açısından da önemli. Beşiktaş'ta Cenk'in de sol çizgiden daha çok Aboubakar'a yakın oynadığı düşünülürse özellikle bu kanattan Boey ve Rashica'nın, ev sahibinin kalesine gitmesi kolaylaşabilir.