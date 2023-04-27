Aslan zoru sever

Dolmabahçe’deki derbiye kilitlenen sarı-kırmızılı takım, bu sezon geride kalan haftalarda Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor, Başakşehir ve Trabzonspor’a karşı oynadığı 7 maçta 5 galibiyet-2 beraberlik aldı
Süper Lig'de 14 maçlık galibiyet serisi Konya'da son bulan Galatasaray, beklemediği puan kaybını Karagümrük'e karşı yaptı. Fenerbahçe'nin detakılmasıyla avantajını kaybetmeyenCimbom, pazar günü şampiyonlukyarışına direkt etki edecek olanBeşiktaş derbisi öncesi zorluk seviyesiyüksek maçlarda aldığısonuçlara güveniyor. Galatasaray puan tablosunun ilk 6 sırasında yer alan takımlara hiç kaybetmedi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor, Başakşehir ve Trabzonspor ile oynadığı 7 maçta 5 galibiyet-2 beraberlik gören Okan Buruk'un aslanları, aldığı 17 puanla ezeli rakipleriyle zirvede farkı açtı.
SON 3 DEV MAÇINI DA KAZANMAYI BAŞARDI
Fenerbahçe ilk 6'daki takımlarla oynadığı 8 maçta 11 puan, Beşiktaş ise 12 puan toplayabildi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'akarşı oynadığı son 3derbiyi de kazanan Galatasaray'ın en büyükgüvencesi Mauro İcardi... Büyük maçların hepsinde gol atan Arjantinli yıldız, Karagümrük'e karşı kaçırdığı penaltıyı Vodafone Park'ta unutturmak istiyor.
İCARDİ SEFERI BAŞLIYOR
G.SARAY'DA geleceği en çok merak edilen isim olan Mauro İcardi için yönetim düğmeye bastı. Fransız basını,sık sık manşetlere taşıdığı Arjantinliyıldız için son olarak en doğru adresinsarı-kırmızılı kulüp olduğunu vePSG Başkanı Nasser El-Khelaifi ileTürk yetkililerin görüşeceğini yazdı. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un, operasyonun başında bulunduğu ve önümüzdeki günlerde Paris'e uçarak kiralık forma giyen golcü futbolcunun tapusunu almak istediği öğrenildi. Hedef ise, PSG ile bir yıl daha sözleşmesi olan futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden renklere bağlamak.
MERTENS İÇİN BİRMAÇTAN FAZLASI
Sezon başında Galatasaray'a 1+1 yıllık imza atan Dries Mertens'in sözleşmesindeki opsiyon derbide devreye girecek. 25 maça ilk 11 başlama şartı koşulan 35 yaşındaki oyuncu, bu sayıya Beşiktaş karşısında ulaşacak ve sarı-kırmızılı takımda bir sene daha devam etmesi kesinlik kazanacak. 7 gol-4 asistle Aslan'a hayat veren Belçikalı 10 numara, 2.9 milyon Euro garanti para kazanacak. Gomis'in sezon sonunda ayrılmasının ardından Mertens'in ikinci kaptanlığa getirilmesi düşünülüyor.
BÜLENT TİMURLENK SORU-CEVAP
G.Saray geriye yaslanıp kontra kovalayacaktır
Soru: Galatasaray, Beşiktaş derbisinde nasıl oynamalı? Galatasaray'ın derbide hangi taktiği kullanacağını tahmin etmek çok zor değil. Başakşehir ve Fenerbahçe deplasmanlarında geçiş oyunuyla 10 gol bulan Galatasaray, ligin genelinde kendisi gibi topa sahip olmayı çok seven Beşiktaş'a karşı bekleyen taraf olacak. Bu yüzden evindeki maçlardakigibi öndeki yoğunbaskı yerine daha geride rakibikarşılayan ve orta sahadakiikili mücadelelerde üstünlükkurup ya da Beşiktaş'ınbitiremediği ataklarda Kerem,Rashica gibi kontra silahlarınıdevreye sokacak. İcardi'nin varlığı sadece son vuruşlarda değil özellikle orta saha derinine geldiğinde pas istasyonu olması açısından da önemli. Beşiktaş'ta Cenk'in de sol çizgiden daha çok Aboubakar'a yakın oynadığı düşünülürse özellikle bu kanattan Boey ve Rashica'nın, ev sahibinin kalesine gitmesi kolaylaşabilir.