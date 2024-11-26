Aslan’a bir şok daha!

Galatasaray'ın, Bodrum FK ile oynadığı lig maçında Kaan Ayhan, sağ üst arka adalesinde ağrı hissetmişti. Dün yapılan kontrollerde adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklandı. Milli futbolcu 1 ay takımdan uzak kalacak. AZ Alkmaar, Eyüpspor, Sivas ve Malmö maçlarını da kaçıracak olan tecrübeli savunmacının, Trabzonspor mücadelesine yetişmesi bekleniyor. Senegal milli takımında sakatlanan ve 11 Kasım'da çekilen MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilen Jakobs'un da 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. İki bekini de sakatlığa kurban veren Okan Buruk'un eli, zorlu fikstür öncesi savunmada iyice zayıfladı.