Aslan’a müjde

FF, yabancı kuralı ile ilgili kararı resmen duyurdu. Buna göre; 14 yabancıya ilaveten;ve Türkiye A Milli Takım'da oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilecek ve tescil ettirerek A Takım listesine yazabilecekler. Böyleceyerli statüsünde oynayabilecek.