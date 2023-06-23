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Giriş Tarihi: 23.6.2023

Aslan’a müjde

Aslan’a müjde

Yapılan değişiklikle sarı-kırmızılılar, Avusturya vatandaşı olan Yusuf Demir’i yerli statüsünde oynatabilecek

TFF, yabancı kuralı ile ilgili kararı resmen duyurdu. Buna göre; 14 yabancıya ilaveten; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ve Türkiye A Milli Takım'da oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilecek ve tescil ettirerek A Takım listesine yazabilecekler. Böylece G.Saray'ın geçen sezon Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, yerli statüsünde oynayabilecek.

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