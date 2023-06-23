Aslan’a müjde

Yapılan değişiklikle sarı-kırmızılılar, Avusturya vatandaşı olan Yusuf Demir’i yerli statüsünde oynatabilecek
TFF, yabancı kuralı ile ilgili kararı resmen duyurdu. Buna göre; 14 yabancıya ilaveten; Azerbaycan,Kazakistan, Kırgızistan,Özbekistan ve Türkmenistanülkelerinin vatandaşı olan enfazla 1 futbolcu ve Türkiye A Milli Takım'da oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilecek ve tescil ettirerek A Takım listesine yazabilecekler. Böylece G.Saray'ın geçen sezonRapid Wien'den 6 milyonEuro bonservisle kadrosunakattığı Türk asıllı Avusturyalıfutbolcu Yusuf Demir, yerli statüsünde oynayabilecek.