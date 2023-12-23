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Giriş Tarihi: 23.12.2023

Aslan’a şok Davinson yok

MEHMET ÖZCAN
Aslan’a şok Davinson yok

Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı stoperi, F.Bahçe’ye karşı oynamayacak. Ziyech’in durumu ise belirsiz!..

Bu sezon geldiği gün formayı sırtına geçirip savunmanın kilit ismi olan Davinson Sanchez, performansı ile de teknik heyetin en güvendiği isimlerden... 27 yaşındaki oyuncu, Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanıp 78. dakikada oyundan çıkarken sonrasında ise tedavi sürecini geçirip Kopenhag maçı ile sahalara dönmüştü. Ancak bu karşılaşmanın sonrasında uyluk bölgesindeki sıkıntı devam eden Kolombiyalı futbolcu, Karagümrük karşısında da forma giyemedi. Bu hafta da iki idmana çıkamayan deneyimli stoperin derbide oynamayacağı kaydedildi.

KARAR MAÇ GÜNÜ
Sanchez'in tedavi sürecine göre yeni planlama yapılacağı ve sahalara dönüş sürecinin uzayabileceği öğrenildi. Öte yandan Hakim Ziyech'in de sakatlık nedeniyle durumu belirsizliğini koruyor. Faslı oyuncu, dünkü antrenmana katılmazken tedavisine de devam edildi. F.Bahçe derbisi için durumu maç günü belli olacak.

NELSSON KULÜBEYE KAAN STOPERE
Davinson'un sakatlığı sonrasında Abdülkerim Bardakcı'nın yanındaki isme gözler çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un, tercihini Victor Nelsson'dan yana kullanması beklenmiyor. 50 yaşındaki çalıştırıcı, Danimarkalı oyuncunun yerine Kaan Ayhan'ı stopere çekerek Sanchez'in yerini doldurmaya çalışacak.

NDOMBELE SÜRPRİZİ
Kadrodaki değişimde orta sahada sürpriz isim öne çıktı… Kaan Ayhan'ın stoperde kullanılması durumunda derbide Torreira'nın yanında Ndombele sahada olacak. Karagümrük maçında forma şansı verilen Fransız futbolcu, Kadıköy'de ilk 11'de oynamaya hazırlanıyor.

F.BAHÇE'YE MANU PRİMI!
KADIKÖY'DE kazanıp liderliği almak isteyen G.Saray'da yönetim de üzerine düşeni yapmak için harekete geçti. Başkan Dursun Özbek ve ekibi, Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlara koyduğu primi Kadıköy'deki galibiyet için belirledi. Old Trafford'da Manchester United'ı 3-2 yenen Galatasaray'da oyuncular 150'şer bin TL primle ödüllendirilmişti. Sarıkırmızılı ekip, Fenerbahçe'yi yenerse futbolcu başına en az 150 bin TL para verilecek.

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Aslan’a şok Davinson yok
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