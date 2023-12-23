Aslan’a şok Davinson yok

Bu sezon geldiği gün formayı sırtına geçirip savunmanın kilit ismi olan Davinson Sanchez, performansı ile de teknik heyetin en güvendiği isimlerden... 27 yaşındaki oyuncu, Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanıp 78. dakikada oyundan çıkarken sonrasında ise tedavi sürecini geçirip Kopenhag maçı ile sahalara dönmüştü.Bu hafta da iki idmana çıkamayan deneyimli stoperin derbide oynamayacağı kaydedildi.Öte yandan Hakim Ziyech'inde sakatlık nedeniyledurumu belirsizliğinikoruyor. Faslı oyuncu,dünkü antrenmana katılmazkentedavisine de devamedildi.Davinson'un sakatlığı sonrasında Abdülkerim Bardakcı'nın yanındaki isme gözler çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un, tercihini Victor Nelsson'dan yana kullanması beklenmiyor. 50 yaşındaki çalıştırıcı, Danimarkalı oyuncunun yerine Kaan Ayhan'ı stopere çekerek Sanchez'in yerini doldurmaya çalışacak.Kadrodaki değişimde orta sahada sürpriz isim öne çıktı… Kaan Ayhan'ın stoperde kullanılması durumundaKaragümrük maçında forma şansı verilen Fransız futbolcu, Kadıköy'de ilk 11'de oynamaya hazırlanıyor.KADIKÖY'DE kazanıp liderliği almak isteyen G.Saray'da yönetim de üzerine düşeni yapmak için harekete geçti. Başkan Dursun Özbek ve ekibi, Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlara koyduğu primi Kadıköy'deki galibiyet için belirledi. Old Trafford'da Manchester United'ı 3-2 yenen Galatasaray'da oyuncular 150'şer bin TL primle ödüllendirilmişti. Sarıkırmızılı ekip, Fenerbahçe'yi yenerse futbolcu başına en az 150 bin TL para verilecek.