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Giriş Tarihi: 18.7.2024

Aslan’da düğüm çözüldü!

Aslan’da düğüm çözüldü!
Galatasaray'da yılan hikâyesine dönen sağ bek transferinde düğüm nihayet çözüldü. Teknik direktör Okan Buruk'un bir numaralı isteği olan Guela Doue için şartları sonuna kadar zorlayan sarı-kırmızılılar, Fildişi Sahilli oyuncudan sonra Rennes ile de anlaştı. Cimbom'un, Fransız kulübüne 6 milyon Euro bonservis bedeli vereceği öğrenildi. Sözleşmede bonuslar da olacak. 21 yaşındaki sağ bekle 5 yıllık mukavele yapılacağı öğrenildi. Aslan, Kopenhag'lı Elias Jelert'i ise B planı olarak yedekte tutuyordu.
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Aslan’da düğüm çözüldü!
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