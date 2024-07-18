Aslan’da düğüm çözüldü!

Galatasaray'da yılan hikâyesine dönen sağ bek transferinde düğüm nihayet çözüldü. Teknik direktör Okan Buruk'un bir numaralı isteği olan Guela Doue için şartları sonuna kadar zorlayan sarı-kırmızılılar, Fildişi Sahilli oyuncudan sonra Rennes ile de anlaştı.21 yaşındaki sağ bekle 5 yıllık mukavele yapılacağı öğrenildi. Aslan, Kopenhag'lı Elias Jelert'i ise B planı olarak yedekte tutuyordu.