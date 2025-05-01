Aslan’da hesaplar şaştı

Şampiyonluk havasına giren Galatasaray, sezon başında ve devre arasında transferde yaşadığı çıkmazı, kiralama formülüyle çözmüştü.Ancak Fiorentina Zaniolo'nun, Werder Bremen de Köhn'ün bonservisini almayacak. Sezon sonu için öngördüğü 20.6 milyon Euro gelirden mahrum kalan Galatasaray cephesinin kasasından ise 15 milyon Euro çıkacak. Fransa'dan kiralık gelen Jakobs ve Frankowski'nin satın alma opsiyonlarının zorunlu olduğu ortaya çıktı.Jakobs yerine sol bekte görev verdiği Eren Elmalı'dan memnun olan Okan Buruk, ligin final haftalarında Frankowski'yi ilk 11'de düşünmüyor ve sağ bekte Kaan Ayhan'a dönmeye hazırlanıyor.