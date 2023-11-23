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Giriş Tarihi: 23.11.2023

Aslan’dan Angelino presi!

Aslan’dan Angelino presi!
Galatasaray'da 17 maça çıkan Angelino'nun 3 kez daha sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde kiralık sözleşmesinde yazan 6 milyon Euro satın alma maddesi devreye girecek. Leipzig'le temasa geçen sarı-kırmızılılar, Almanlar'dan zorunlu opsiyonun kaldırılmasını istedi. Leipzig ilk teklife olumsuz cevap vermesine rağmen yönetim, görüşmelere devam ediyor. Manchester United maçında görev yapacak İspanyol sol bek, opsiyon sorunu çözülmezse Süper Lig'de oynatılmayacak ve Devler Arenası'ndaki Kopenhag deplasmanına saklanacak.

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Aslan’dan Angelino presi!
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