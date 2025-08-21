Aslan’dan ‘Barış’ ödülü!

Kaleci ve savunma transferine yoğunlaşan Galatasaray'ın ikinci gündem maddesi Barış Alper Yılmaz. Avrupa kulüplerinin ardından Suudi Arabistan pazarına giren Barış Alper, Neom'dan yıllık 10 milyon Euro'yu bulan astronomik teklif aldı. Sarı-kırmızılılar ise 50 milyon Euro olarak belirlediği bonservis bedelinde geri adım atmadı ve iki görüşmeden sonuç çıkmadı. Geçen sezon içinde Barış Alper'in sözleşmesini yenileyen yönetim, 2000 doğumlu milli oyuncunun ücretini, 2.5 milyon Euro kazanan Sallai ile eşitledi. Neom'dan 4 katı teklif alan Barış Alper'in satılmazsa, maaşında yine iyileştirme yapılacağı öğrenildi.

SON İKİ İDMANA KATILMADI, HASTA OLDUĞU BELİRTİLDİ

Yıldız oyuncunun takımda kalmasını isteyen Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi planlamasını Barış'a göre yapıyor. Tecrübeli teknik adam, transfer süreciyle ilgili, "Barış Alper Yılmaz gibi oyuncu bulmak kolay değil. Ona teklif her zaman var. Başkan ve yönetim, Barış için en doğru kararı verir" açıklamasını yapmıştı. Bu arada son 2 gündür idmanlara çıkmayan Barış'ın hasta olduğu ifade edildi.