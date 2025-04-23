Aslan’dan finale pençe

SARI-KIRMIZILILARIN 14 MAYIS'TAKİ RAKİBİ YARIN TRABZONSPOR İLE GÖZTEPE MAÇINDA BELİRLENECEK



MASKELİ KRAL 30'U BULDU!

ASLAN'IN gol makinesi Victor Osimhen, kupada da takımına farkın kapısını açan isim oldu. Nijeryalı oyuncu 25'te fileleri havalandırırken bu sezon G.Saray forması ile toplamda 30 gole ulaştı. Osimhen ligde 21, kupada 3 ve Avrupa Ligi'nde 6 defa fileleri havalandırdı.



HER KULVARDA TORREIRA

Bu sezon Lemina'nın gelişi ile birlikte skor katkısı da üretmeye başlayan Lucas Torreira, Konya'yı da boş geçmedi. 2028'e kadar kontratını uzatan Uruguaylı ön libero, ligde son 3 haftada Beşiktaş ve Samsun ağlarını sarsarken Konya'ya bulduğu sayı ile de Türkiye Kupası'nda ilk kez sevinç yaşadı.





24. KEZ KUPAYA TALİP

1962- 1963 sezonundan bu yana oynanan Türkiye Kupası'nı en çok kazanan Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, Konya'yı geçerek 24. kez final hakkı kazanırken 18 kez de kupayı müzesine götürdü.



78 GÜN SONRA 3 ASİSTLE DÖNDÜ

G.Saray'ı öne geçiren golün asistinin sahibi Dries Mertens, Sallai ve Yusuf'a da gol pası verdi. Oğlu Ciro'nun ardından bir de kız çocuğu babası olmaya hazırlanan Belçikalı on numara, en son Süper Lig'de 3 Şubat 2025'te oynanan G.Antep FK karşılaşmasında asist yapmıştı. 38 yaşındaki futbolcu 79 gün sonra yeniden asist ile katkı verirken Osimhen de Mertens'in fotoğrafını paylaştı...

ABDÜLKERİM'DEN TARAFTARA TEPKİ

Maç başında ve karşılaşma boyunca Konyaspor taraftarının tepkisi ile karşılaşan Abdülkerim Bardakcı şunları söyledi: "42 numarayı giyiyorum, kaptanıydım Konyaspor'un. Annem, eşim maça geldi. Konya'yı temsil ediyorum. Neden bu tepkiler anlamıyorum. 42 numara giymeye devam edeceğim. Annem geçen sene Konya düşmesin diye dua ediyordu, ona bugün (dün) küfür ettiler!"

UÇAR: HAYALIM YIKILDI

KONYASPOR Teknik Direktörü Recep Uçar, kendileri için çok kötü bir sonuç olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Devre arasında oyuncu değişiklikleriyle riskler alıp oyunu değiştirmeye çalıştık ama olmadı. Çok üzgünüz. Böyle bir skoru hiç hayal etmiyorduk. Hayalim yıkıldı. Hiç beklemediğimiz bir sonuç oldu. Bize destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.