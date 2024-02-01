Aslan’dan gövde gösterisi

G.Saray, GS Store'un yeni ürünlerini tanıtmak için dün relansman gecesi düzenledi. Galataport Terminal'deki organizasyona Başkan Dursun Özbek'in yanı sıra İkinci Başkan Metin Öztürk de katıldı. Ayrıca futbolcular İcardi, Torreira, Muslera, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Kaan Ayhan, Nelsson, Ndombele, Barış Alper Yılmaz, Tete, Eyüp Aydın, Hamza ve Efe Akman ile teknik direktör Okan Buruk ve oğlu Ali Yiğit de yerlerini aldı. Bazı futbolcular yeni ürünlerle podyumda boy gösterirken, en dikkat çeken ise İcardi'nin, manket çocuklarla sahnede klasikleşen gol sevincini yaptığı anlar oldu. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ise transfer görüşmeleri sebebiyle geceye katılamadı.